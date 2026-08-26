快訊

學不會尊重？婦產科醫劉偉民曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變英雄表演

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

陳幸妤也在用！通訊軟體Discord是什麼？如何註冊、優缺點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

出席APPU閉幕式 江啟臣表達台灣願參與國際機制

中央社／ 台北26日電
立法院副院長江啟臣（右）26日率跨黨派代表團出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）大會閉幕式，他表示，台灣樂願參與國際機制，共同維護海洋環境並積極做出貢獻。立法院提供／中央社
立法院副院長江啟臣（右）26日率跨黨派代表團出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）大會閉幕式，他表示，台灣樂願參與國際機制，共同維護海洋環境並積極做出貢獻。立法院提供／中央社

立法院副院長江啟臣今天率跨黨派代表團出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）大會閉幕式，會中通過多項決議案，包括台灣所提的3項提案並簽署聯合公報。江啟臣表示，台灣樂願參與國際機制，共同維護海洋環境並積極做出貢獻。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣率跨黨派代表團於今天上午9時30分出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第54屆大會閉幕式，並與在場各會員國代表團團長共同簽署聯合公報（jointcommunique）。

立法院表示，江啟臣在會議討論階段發言，表達台灣樂願參與國際機制，共同維護海洋環境並積極做出貢獻。日本官房長官木原稔也特地到場致意，表達對於APPU各會員國積極參與此次會議、踴躍討論的感謝，並祝福後續會議順利完成。

立法院指出，本次聯合公報確認大會通過共計6項決議案，其中包含台灣所提的「呼籲APPU會員國合作推動建立民主與韌性之供應鏈體系」、「呼籲APPU會員國合作增進糧食供應鏈韌性」，以及「呼籲將海洋廢棄物治理納入區域供應鏈韌性政策框架，並接軌國際規範，支持台灣實質參與海洋環境國際會議，共同深化印太海洋環境合作」等3項提案。

立法院表示，會中亦決議通過，由友邦帛琉擔任2027年APPU第55屆大會暨第88屆理事會的主辦國，帛琉代表團誠摯邀請各會員國明年赴帛琉共襄盛舉，以延續並深化本屆大會締結的深厚情誼。

大會主席、日本眾議員山口俊一在閉幕式致詞，感謝各會員國的熱烈參與。他表示，透過本次大會，各會員國進一步強化彼此的信任與情誼，期盼未來能持續守護民主價值，攜手為亞太地區之和平、穩定與繁榮共同努力，隨後正式宣布第54屆APPU大會圓滿落幕。

立法院指出，江啟臣在會後偕出席立委與各代表團成員熱情道別並合影留念，相約明年於帛琉再度相聚。

江啟臣 機制 國會

延伸閱讀

江啟臣率團出席APPU 陳冠廷代表發表國家報告

江啟臣：國際無法獨力面對挑戰 深化跨國合作實屬必然

林佳龍27日訪問帛琉　出席太平洋島國論壇相關活動

國際永續論壇帛琉登場 陳建仁與12國學者探討健康照護

相關新聞

沙德爾颱風進逼豪雨災情擴大 1死、3失蹤、197人受傷

．中南部豪雨災情持續擴大，中央災害應變中心今天上午召開0822豪雨第六次工作會報。自8月22日統計迄今，累計造成1死、3失蹤、197人受傷。隨著沙德爾颱風進逼，中央氣象署已預警26日晚間至27日將發布海上颱風警報，不排除針對馬祖發布陸上警報，全台防汛與防災工作面臨嚴峻考驗。

沒買庇護工場產品火燒向中油 經濟部：去年採購1475萬元 今年繼續買

立委翁曉玲點名中油去年編列143萬元預算優先採購社福團與或庇護工場產品，但執行率為0，經濟部次長何晉滄表示，中油每年都有編列相關預算對社福團體進行採購，去年採購金額1475萬元，佔優先採購特定產品的28％，並肯定中油在社會公益上做了很多努力。

影／中油沒採購庇護工場產品？經濟部曝去年採購金破千萬

經濟部次長何晉滄今天上午前往立法院經濟委員會，就「中小微新企業發展困境、政策需求及政府資源配置與執行成效」進行報告。會前受訪時，針對國民黨立委翁曉玲質疑中油114年採購庇護工場產品執行率為0，何晉滄表示，中油去年實際採購約1475萬元，占優先採購特定品項決算金額逾28%，並非外界所稱執行率為0。

指南宮凌霄寶殿惡火 圖解搶救時程、燒毀範圍

台北指南宮凌霄寶殿8月24日失火，受損嚴重，市長蔣萬安昨承諾市府將在符合安全規範下，由副市長林奕華督導、跨局處專案協助，全力加速後續重建計畫復原審查，鑑定了解哪裡需要保存或拆除，直到重建完成。市府也將規畫專案，體檢全市寺廟消防措施。

司法崩潰 立委要打破總員額法魔咒

為解決基層司法人力短缺、過勞的崩潰危機，民眾黨立法委員陳昭姿昨舉辦「突破總員額法魔咒，挽救基層司法人員過勞危機」公聽會，書記官、法警及監所管理員三大司法基層代表齊指「補人、加薪、免過勞」才留得住人，卻被行政院人事總處主管的總員額法綁死。

司法基層職等提升 司院、法務部樂見

基層司法人員低薪、過勞的慘況，導致各地院、地檢署「有將無兵」，國家司法制度瀕臨停擺。司法院副秘書長李釱任昨在公聽會上回應，司法院對法警提升職等樂觀其成；曾任書記官的法務部主秘余麗貞也坦承，書記官與法警的待遇、薪資結構確實有努力空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。