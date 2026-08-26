出席APPU閉幕式 江啟臣表達台灣願參與國際機制

立法院副院長江啟臣今天率跨黨派代表團出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）大會閉幕式，會中通過多項決議案，包括台灣所提的3項提案並簽署聯合公報。江啟臣表示，台灣樂願參與國際機制，共同維護海洋環境並積極做出貢獻。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣率跨黨派代表團於今天上午9時30分出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第54屆大會閉幕式，並與在場各會員國代表團團長共同簽署聯合公報（jointcommunique）。

立法院表示，江啟臣在會議討論階段發言，表達台灣樂願參與國際機制，共同維護海洋環境並積極做出貢獻。日本官房長官木原稔也特地到場致意，表達對於APPU各會員國積極參與此次會議、踴躍討論的感謝，並祝福後續會議順利完成。

立法院指出，本次聯合公報確認大會通過共計6項決議案，其中包含台灣所提的「呼籲APPU會員國合作推動建立民主與韌性之供應鏈體系」、「呼籲APPU會員國合作增進糧食供應鏈韌性」，以及「呼籲將海洋廢棄物治理納入區域供應鏈韌性政策框架，並接軌國際規範，支持台灣實質參與海洋環境國際會議，共同深化印太海洋環境合作」等3項提案。

立法院表示，會中亦決議通過，由友邦帛琉擔任2027年APPU第55屆大會暨第88屆理事會的主辦國，帛琉代表團誠摯邀請各會員國明年赴帛琉共襄盛舉，以延續並深化本屆大會締結的深厚情誼。

大會主席、日本眾議員山口俊一在閉幕式致詞，感謝各會員國的熱烈參與。他表示，透過本次大會，各會員國進一步強化彼此的信任與情誼，期盼未來能持續守護民主價值，攜手為亞太地區之和平、穩定與繁榮共同努力，隨後正式宣布第54屆APPU大會圓滿落幕。

立法院指出，江啟臣在會後偕出席立委與各代表團成員熱情道別並合影留念，相約明年於帛琉再度相聚。