沒買庇護工場產品火燒向中油 經濟部：去年採購1475萬元 今年繼續買

立委翁曉玲點名中油去年編列143萬元預算優先採購社福團與或庇護工場產品，但執行率為0，經濟部次長何晉滄表示，中油每年都有編列相關預算對社福團體進行採購，去年採購金額1475萬元，佔優先採購特定產品的28％，並肯定中油在社會公益上做了很多努力。

中油表示，中油持續購買各地庇護工場與社福等團體的產品、食品及服務，114年共採購約1475萬元，佔114年度優先採購特定品項決算金額（5205萬元）的比率逾28％，優於法定比率10％。今（115）年仍持續編列預算購買。

中油強調，除肩負穩定供應能源之責，並秉持以人為本的核心經營理念，將共好價值融入企業營運及公益投入，持續關懷社會弱勢團體、回饋地方，為社會的穩定發展貢獻力量。

針對翁曉玲的指控，是否感受不公平對待？何晉滄表示，委員之前可能沒有拿到資料，經過經濟部解釋，相信能獲得委員的理解並支持。