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沒買庇護工場產品火燒向中油 經濟部：去年採購1475萬元 今年繼續買

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長次長何晉滄（圖）上午前往立法院經濟委員會就「中小微新企業發展困境、政策需求及政府資源配置與執行成效」進行報告，會前受訪針對國民黨立委翁曉玲質疑中油114年採購庇護工場產品執行率為0，表示中油114年採購的金額大概是1485萬，佔他們優先採購這些產品的百分之28左右。記者蘇健忠／攝影
經濟部長次長何晉滄（圖）上午前往立法院經濟委員會就「中小微新企業發展困境、政策需求及政府資源配置與執行成效」進行報告，會前受訪針對國民黨立委翁曉玲質疑中油114年採購庇護工場產品執行率為0，表示中油114年採購的金額大概是1485萬，佔他們優先採購這些產品的百分之28左右。記者蘇健忠／攝影

立委翁曉玲點名中油去年編列143萬元預算優先採購社福團與或庇護工場產品，但執行率為0，經濟部次長何晉滄表示，中油每年都有編列相關預算對社福團體進行採購，去年採購金額1475萬元，佔優先採購特定產品的28％，並肯定中油在社會公益上做了很多努力。

中油表示，中油持續購買各地庇護工場與社福等團體的產品、食品及服務，114年共採購約1475萬元，佔114年度優先採購特定品項決算金額（5205萬元）的比率逾28％，優於法定比率10％。今（115）年仍持續編列預算購買。

中油強調，除肩負穩定供應能源之責，並秉持以人為本的核心經營理念，將共好價值融入企業營運及公益投入，持續關懷社會弱勢團體、回饋地方，為社會的穩定發展貢獻力量。

針對翁曉玲的指控，是否感受不公平對待？何晉滄表示，委員之前可能沒有拿到資料，經過經濟部解釋，相信能獲得委員的理解並支持。

中油 庇護工場 經濟部

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