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出席《聯合國反貪腐公約》國際審查會議 林佳龍：展現廉政治理成果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
聯合國反貪腐公約第3次國家報告國際審查會議25日登場，外交部長林佳龍表示，廉能透明及課責是民主制度健全運作與良善治理的重要基礎，面對跨國資金流動及犯罪型態日益複雜，反貪腐已非單一國家的內政問題，而是國際社會須共同面對的治理課題。中央社
聯合國反貪腐公約第3次國家報告國際審查會議25日登場，外交部長林佳龍表示，廉能透明及課責是民主制度健全運作與良善治理的重要基礎，面對跨國資金流動及犯罪型態日益複雜，反貪腐已非單一國家的內政問題，而是國際社會須共同面對的治理課題。中央社

外交部長林佳龍25日應法務部邀請，出席《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查會議開幕式，歡迎國際專家學者來台檢視台灣政府推動廉能、透明及反貪腐的成果。林佳龍表示，即使因威權政府阻撓，台灣無法成為《聯合國反貪腐公約》締約方，仍主動以國際標準要求自己，邀請國際專家來台審查，並逐步落實相關建議，以具體行動證明台灣推動廉政及反貪腐的決心。

林佳龍表示，早在擔任台中市長期間，就已參考《聯合國反貪腐公約》制定廉能公約，並於第一次市政會議要求各機關首長簽署「廉能公約」，將「堅持廉潔、拒絕貪腐」納為施政基本原則。

林佳龍指出，台灣在2015年即讓《聯合國反貪腐公約》的規定具有國內法律效力，並自2018年起，每4年主動提出一張「反貪腐成績單」，邀請國際專家來台實地審查，相關努力也逐漸獲得國際肯定。2025年全球清廉印象指數中，台灣在182個國家及地區排名第24，創下歷來最佳成績。

林佳龍表示，台灣更進一步將廉政落實在實際執法及國際合作。今年的太子集團洗錢案中，外交部積極協助跨國聯繫與國際合作，成功追查並瓦解跨境洗錢網絡，展現台灣跨部會合作及打擊跨境犯罪的專業能力與具體成果；本案更在「2026年艾格蒙最佳案例獎」（2026 BECA）競賽中脫穎而出，獲選為年度最佳案例，展現國際社會對台灣防制洗錢及跨國合作能力與決心的具體肯定。

林佳龍指出，當前犯罪型態日益複雜，從虛擬資產、跨國洗錢到新科技帶來的新型犯罪，都是世界各國共同面對的課題。因此，從制度改革、司法互助到跨境執法，台灣都要與世界合作，這也是推動「價值外交」與「總合外交」非常重要且具體的一部分。

林佳龍最後表示，台灣在參與國際社會的道路上仍面臨許多阻礙，但不會因此氣餒，將持續以行動證明，「台灣不只是民主的實踐者，更是世界不可或缺、值得信賴的良善力量。」

林佳龍 聯合國 廉政

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