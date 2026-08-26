聽新聞
0:00 / 0:00
影／中油沒採購庇護工場產品？經濟部曝去年採購金破千萬
經濟部次長何晉滄今天上午前往立法院經濟委員會，就「中小微新企業發展困境、政策需求及政府資源配置與執行成效」進行報告。會前受訪時，針對國民黨立委翁曉玲質疑中油114年採購庇護工場產品執行率為0，何晉滄表示，中油去年實際採購約1475萬元，占優先採購特定品項決算金額逾28%，並非外界所稱執行率為0。
何晉滄表示，中油每年都會編列相關預算，採購庇護工場及社福團體提供的產品與服務。114年採購金額約1475萬元，占優先採購相關品項決算金額約5205萬元的28%以上，已高於法定10%的比率。
何晉滄指出，中油除了肩負穩定能源供應的任務，也應善盡企業社會責任。近年中油持續推動ESG，在社會公益及弱勢關懷方面投入資源，希望透過採購庇護工場及社福團體產品，為社會盡一份心力。
對於翁曉玲的質疑，何晉滄認為，可能是取得的資料不完整，經濟部說明實際採購情況後，相信立委應能了解中油相關社福採購的執行情形，並支持相關預算編列。
中油25日也發布說明指出，114年向各地庇護工場及社福團體採購產品、食品及服務約1475萬元，占優先採購特定品項決算金額約5205萬元的逾28%，高於法定10%比率；今年仍持續編列相關預算。
中油表示，除穩定供應能源外，也秉持以人為本的核心經營理念，將共好價值融入企業營運及公益投入，持續關懷弱勢團體、回饋地方，履行企業社會責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。