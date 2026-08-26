影／中油沒採購庇護工場產品？經濟部曝去年採購金破千萬

經濟部次長何晉滄今天上午前往立法院經濟委員會，就「中小微新企業發展困境、政策需求及政府資源配置與執行成效」進行報告。會前受訪時，針對國民黨立委翁曉玲質疑中油114年採購庇護工場產品執行率為0，何晉滄表示，中油去年實際採購約1475萬元，占優先採購特定品項決算金額逾28%，並非外界所稱執行率為0。

何晉滄表示，中油每年都會編列相關預算，採購庇護工場及社福團體提供的產品與服務。114年採購金額約1475萬元，占優先採購相關品項決算金額約5205萬元的28%以上，已高於法定10%的比率。

何晉滄指出，中油除了肩負穩定能源供應的任務，也應善盡企業社會責任。近年中油持續推動ESG，在社會公益及弱勢關懷方面投入資源，希望透過採購庇護工場及社福團體產品，為社會盡一份心力。

對於翁曉玲的質疑，何晉滄認為，可能是取得的資料不完整，經濟部說明實際採購情況後，相信立委應能了解中油相關社福採購的執行情形，並支持相關預算編列。

中油25日也發布說明指出，114年向各地庇護工場及社福團體採購產品、食品及服務約1475萬元，占優先採購特定品項決算金額約5205萬元的逾28%，高於法定10%比率；今年仍持續編列相關預算。

中油表示，除穩定供應能源外，也秉持以人為本的核心經營理念，將共好價值融入企業營運及公益投入，持續關懷弱勢團體、回饋地方，履行企業社會責任。