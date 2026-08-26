用10分鐘帶孩子認識數位風險 「全家」 、台少盟合作手機遊戲即日起上線

全家便利商店、台灣少年權利與福利促進聯盟攜手推出數位安全手機互動遊戲「雞密任務～出動！」，即日起正式上線。 圖／台少盟 提供

青少年網路使用率已經超過九成，提供合適的教材，帶青少年認識數位工具背後潛藏的風險，已經刻不容緩。全家便利商店長期攜手台灣少年權利與福利促進聯盟，陪伴青少年成長，也作為許多年輕人接觸服務業與第一份工作的生活場域，看見拍攝、分享、社群互動等日常行為，若缺乏界線與風險意識，可能觸及個資隱私、職場倫理與法律風險。

有鑑於此，2026年「全家」與台少盟推出《全家人的數位防護計畫》，並推出數位安全手機互動遊戲「雞密任務～出動！」，專屬遊戲網站即日起全面開放遊玩，從青少年的切身經驗出發，陪伴玩家認識數位風險，以及在網路世界保護自己的方法。

手機成癮、個資外洩 不能等到「發生才知道痛」

數位世界已成為青少年生活中不可或缺的一部分，「雞密任務～出動！」在搶先試玩的兒少之間大獲好評。 圖／台少盟 提供

根據台少盟今年初發表「青少年數位使用樣貌觀察」，超過 63.2％ 的青少年表示，父母及師長很少主動討論數位使用相關規範；當青少年在網路上遭遇不舒服或可疑狀況時，無論是告訴同儕朋友、或是願意找師長求助的比例，竟然只有二成左右，再再凸顯跨世代對話與共同培力的重要性。

曾有打工經驗的青少年，也僅有三成表示，在職場裡的前輩或主管，會清楚告知哪些情況可以使用手機、哪些不行，非常容易遭遇風險，成為初入職場的隱憂。

如何正確理解青少年面臨的數位使用環境，已是親子、師生之間必修的一堂課！

「雞密任務～出動！」設計每個章節大約 10 分鐘的遊戲體驗，鎖定青少年最常遇到的手機成癮與戒斷、數位性暴力、隱私個資外洩，以及職場數位守則等四大議題，帶兒少認識近在身邊的數位安全風險，以深入淺出的方式，指引玩家在面對數位相關的挫折，以及法律風險時，有哪些如何自保手段、資源可以利用。

台少盟秘書長張祐嘉指出，不論是家長、教師，想要在數位世界保護兒少的安全，都不能只是要求他們少滑手機，這次以遊戲的形式，希望從兒少最熟悉的手機介面，讓兒少自行在遊戲中找到問題，認識不同的行動選項、可以給予協助的資源，這就是全家便利商店與台少盟，在這次合作中，希望為兒少與利害關係人，打造的學習環境。

沉浸式遊戲體驗 各界讚聲不斷

聚樂邦共同創辦人林志育(左)、法律白話文運動社群總監廖伯威(右)推薦《雞密任務～出動！》遊戲內容。 圖／台少盟 提供

《雞密任務～出動！》遊戲過程中，特別模擬出青少年使用數位工具時，常見的各種情境，包含平時滑社群媒體的介面、與朋友的聊天私訊、令人不敢拒接的陌生來電等。

遊戲設計團隊代表、聚樂邦共同創辦人林志育表示，遊戲設計過程，是將實境遊戲的精神融入，帶給玩家沉浸式體驗。譬如其中一位故事主角身為 Vtuber 的經驗，正好可以提醒玩家，在做任何動作前，需要想一想，傳出去的東西，會不會成為未來網路上被肉搜的污點，為自己的安全把關。

法律白話文運動社群總監廖伯威也大力推薦《雞密任務～出動！》遊戲內容，他指出，遊戲裡不論是臉部解鎖、青少年聊天的語境，或是誤觸隱私紅線的劇情設計，都非常貼近真實的體驗，令他直接回想起自己國、高中時的生活經驗。

廖伯威表示，諸如數位性暴力、詐騙、不實訊息、性隱私等相關案件，可能一些法規已經到位，但還是有很多的案件層出不窮，許多一般民眾，也未必知道有何救濟管道。「雞密任務～出動！」在遊戲過程中，也會帶玩家認識可以提供協助的單位，各方面的設計，都令人印象深刻。

為突顯個資外洩，遊戲過程還設計不明人士來電的橋段，令玩家膽戰心驚。 圖／擷取自遊戲畫面，台少盟 提供

逆風少年大步走 攜手守護兒少第 17 個年頭

全家便利商店從 2009 年開始，便攜手台少盟共同推動「逆風少年大步走」計畫以來，已經一同走過 17 個年頭，透過職涯探索、教育助學與就業培力等行動，陪伴超過 6 萬名青少年找到人生方向。

然而當時代改變，數位科技全面融入生活後，對許多年輕人而言，手機不只是工具，而是學習、社交、娛樂甚至探索世界的重要入口，兒少支持議題也從資源陪伴與職涯培力，進一步延伸到數位風險辨識與自我保護。「全家」作為貼近家庭、學校與年輕人初入職場的生活服務平台，期待透過更容易接觸、理解與參與的方式，協助青少年建立面對數位世界的界線意識與求助能力。

數位安全已經是企業、學校、家庭與社會共同面對的新世代公民教育課題，2026年起全家便利商店與台少盟共同推動「全家人的數位防護計畫」，上半年已將數位素養與權益議題，轉化為青少年容易理解的漫畫內容，發行《滑手機前先想一下！你的數位安全指南》漫畫書，並開放全台國中小及高中申請限量公益贈閱。家長透過台少盟官方捐款專頁，支持逆風計畫，亦可勾選索取實體漫畫書。

藉由漫畫手冊以及「雞密任務～出動！」數位安全手機互動遊戲雙軌教材，全家便利商店、台少盟將帶著漫畫、遊戲教材，以虛實整合的模式，逐步將數位素養的議題，帶到最貼近兒少生活的場域當中。