司法基層職等提升 司院、法務部樂見

基層司法人員低薪、過勞的慘況，導致各地院、地檢署「有將無兵」，國家司法制度瀕臨停擺。司法院副秘書長李釱任昨在公聽會上回應，司法院對法警提升職等樂觀其成；曾任書記官的法務部主秘余麗貞也坦承，書記官與法警的待遇、薪資結構確實有努力空間。

李釱任說，這次法院組織法修法，是十年前他擔任台灣高等法院書記官長時就發現的問題，包括法警行使職權的明文化和職等的提升，因為書記官有科、股長制，法警室的正、副法警長管理多則上百人，少也有數十人，卻沒有分科、分股的管理，亟需分層負責，因此增設「小隊長」，而增加這個職務就是為了直接對標主管加給。

李說，司法院不是人事主管機關，要調高職等或考用，受相關限制，例如要經過人事總處、銓敘部的同意及詢問相關意見，但對於提升法警職等，司法院樂觀其成。

余麗貞表示，法務部長鄭銘謙一直向行政院爭取書記官、法警人力和薪資結構，今年雖勉強爭取到書記官專業加給，但相信同仁「一定還是不滿意」，當過書記官的她也坦言「從當年到現在，薪資真的差不了多遠」。

關於法警職等，余麗貞也表示法務部支持爭取提升職等。

司法院秘書長高金枝昨於金門高分院等院長交接典禮，重提案件量暴增、人力不足困境，並盼以「宣示筆錄代替判決」的刑事訴訟法修正案能通過，減省法官寫判決的時間。

高金枝說，書記官最繁重的工作，包括製作法庭筆錄、判決書及電子卷證的遮隱，司法院持續推動卷證「數位化」、「最小化」及語音辨識，減少讓書記官在法庭「追音」。

高金枝希望大眾能了解國家司法資源應放在更重要的地方，她說刑事輕罪案件上訴率僅兩成，「對於一件簡單的竊盜案難道還要寫判決嗎？」