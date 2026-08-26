司法崩潰 立委要打破總員額法魔咒

為解決基層司法人力短缺、過勞的崩潰危機，民眾黨立法委員陳昭姿昨舉辦「突破總員額法魔咒，挽救基層司法人員過勞危機」公聽會，書記官、法警及監所管理員三大司法基層代表齊指「補人、加薪、免過勞」才留得住人，卻被行政院人事總處主管的總員額法綁死。

三大基層司法人員代表昨與行政院人事總處、司法院、法務部代表研商如何改善現有工作環境。陳昭姿直言公聽會目的只有一個，就是「打破總員額法魔咒」，要求政府機關正視司法基層的血汗困境。司法正義不能只靠基層燃燒健康，希望人事總處別再以總員額法推託，應作出具體承諾「把人補足、把錢給夠」。

陳昭姿舉書記官為例，指新北地院今年開出七十一個缺額，最後只來二人，充分印證「錢少事多壓力大」導致人才流失，若再不改善薪資待遇、增加員額，院檢將實質癱瘓。而處境宛如煉獄的監所管理員，現有戒護比已高達一比十一點七，每月常態加班六十至八十小時，基層管理員在極度悶熱的值勤環境中工作，連自費購買風扇衣都被長官否決。

身兼書記官工作權益促進會理事長的律師陳建曄表示，對於書記官紛紛求去、報考人數下降、錄取後也不報到的現狀感到痛心，書記官今天爭取的不是特權，而是案件增加，人力就該增加，司法的品質不能靠基層無限加班來維持。

台灣法警工作權益促進會代表廖明凱、許舜翔說，司法院推動法院組織法修法只調高正副法警長職等，基層法警卻完全不動，代表們呼籲全面調升一般法警職等及明定執法權限。法警協會榮譽理事長詹彥峰補充，以現行法警職等，許多法警服務約十五、十六年便陷入升遷無望的困境，司法院、法務部相關機關都必須正視。

台灣獄政工作權益促進會代表謝仁方提出三大訴求，包括提高危險津貼、加班補償正常化、修法打開總員額法員額上限，強調矯正員額應獨立，比照公立學校教職員和公立醫院醫事人員排除於總員額法限制之外，才能符合重要政策目標的戒護比。

台灣公務員革新力量聯盟常務監事王鐘銘表示，近年政府法定責任持續增加，人民對公共服務要求益高，但人力配置仍受固定總額框架限制，表面上員額受到控制，但實際工作未因此減少，最後就是落得基層不斷加班、缺額補不滿。