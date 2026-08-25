快訊

豪雨釀台南安南淹水…車輛輾水坑後車牌掉了 他一天撿16面送警局

土石鬆軟積水未退 屏東縣春日鄉、7村里明停班停課

五熊毀日本國寶遭逮！日媒街訪台人店長 「神回6字」全網笑翻

聽新聞
0:00 / 0:00

出席孝行獎表揚 賴總統：長照3.0國家要陪大家盡孝

中央社／ 嘉義縣25日電

總統賴清德今天出席全國孝行獎表揚典禮說，長照3.0已經正式上路，國家要陪大家一起盡孝，讓長輩有尊嚴地安老，讓照顧者有力量繼續陪伴。

「115年全國孝行獎表揚典禮」今天下午在嘉義縣棒棒積木飯店舉行，內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、王美惠陪同賴總統出席，賴總統表揚來自全國的孝行楷模黃譓庭等人，並與之一一合影。

賴總統致詞說，長照3.0上路，讓政府從居家照顧、復能、失智照顧到社區服務、喘息服務，都能銜接得更完整。現在全台灣也已經有超過1萬5000多個長照服務據點，有超過10萬個長照服務員，協同家庭來幫助需要照顧的長輩與身心障礙者。

賴總統指出，三個月智慧科技輔具租賃新制也已經上路，隨著長輩身體功能以及失能程度的改變，這項制度可以讓照顧者依照需求者更換輔具，減輕一次性購置的負擔，也讓長輩獲得更好的照顧。

賴總統也肯定嘉義縣長翁章梁的努力，他說，嘉義縣的長輩比例高，這幾年來嘉縣府團隊積極推動樂齡活動假牙政策，並且廣設老人食堂、巷弄長照以及長青活力站等服務據點，覆蓋率超過八成，提供長輩們更便利、更周全的服務。

賴總統說，根據遠見雜誌的評比，翁章梁帶領的團隊，受到廣大的嘉義縣民的支持，滿意度高達85%，這已經是跨黨派、跨世代、跨區域、跨年紀，得到廣泛的支持。一個縣長可以當到這種地步，實在是非常不容易。

賴總統說，大家都知道「百善孝為先」，時至今日，他認為與時俱進的孝道有三個新的意義：第一是即時，要即時，愛要現在就說，現在就做，不要子欲養而親不在；第二是尊嚴，讓長輩活得有笑容、有選擇、有自己的生活。

賴總統表示，第三是同行，行孝可以全家一起、社區一起，國家也要一起。這也是政府從前總統蔡英文到現在，持續推動長照制度的原因。

長照 賴總統 劉世芳

延伸閱讀

賴總統赴金門喊團結 許宇甄批：選舉到了才想起八二三？

影／賴總統台南看水患已改善99.9%！籲多支持、少批評 離場前遇陳情

兩院遷台中？賴總統「曾有夢想」 卓揆滅火稱未討論

823砲戰68周年 賴總統、鄭麗文都提中華民國

相關新聞

翁曉玲指中油沒買庇護工場商品 中油：去年度共採購約1,475萬元

針對立委翁曉玲25日指出，中油2025年採購庇護工場產品執行率為0，中油說明，持續購買各地庇護工場與社福等團體的產品、食品及服務，114年共採購約1,475萬元，今年仍持續編列預算購買。以下是中油說明全文：

永續也能很好玩!「Zero to Hero臺北淨零行動」特展 市民變身城市英雄　一起為臺北淨零

由臺北市政府產業發展局主辦的《2026臺北永續競爭力論壇》及《Zero to Hero 英雄集結 為臺北淨零》特展，於8月22日在松山文創園區一號倉庫圓滿落幕。為期兩天的活動透過跨域論壇、四大淨零主題展區、永續任務闖關、永續DIY工作坊及能量舞臺活動等多元形式，吸引近2千人次參與，大小朋友穿梭展區體驗淨零行動，從城市調適、低碳移動、韌性防災到永續生活，一步步探索淨零城市的多元面向，現場參與氣氛熱絡。 特展以「Zero to Hero」為概念，將市民化身為推動臺北淨零的「城市英雄」，四大主題展區帶領民眾透過互動體驗，發掘對抗極端氣候的淨零超能力，就藏在我們的日常選擇中！「城市調適降溫站」介紹科技節能建材、低碳營建工法、再生建材應用及綠植降溫等城市調適新知；「低碳移動補給站」邀請民眾體驗充滿未來感的氫能模擬駕駛，親身感受低碳運具如何翻轉城市移動模式；「韌性城市守護站」展示智慧防災背後的關鍵解方，透過虛擬電廠互動展示城市能源系統的即時調度，讓大眾了解如何運用科技提升韌性；「永續生活選擇站」從減塑惜食、循環利用到綠色消費，引領民眾看見生活選擇為環境帶來的正向改變。 除了主題

醫美信任如何找回來？爭議後「補救」比切割更重要　專家籲別讓訴訟擴大對立

(文/鏡報) 一次爭議，可能動搖民眾對一家診所的信任，甚至讓疑慮擴及整個醫美產業。然而，事件發生後，除了釐清責任，更重要的是如何補救、改善制度，避免醫病關係持續陷入對立。專家認為，真正受到侵害者應獲得法律救濟，但維權仍應建立在事實與證據之上，避免司法資源被不當消耗；對醫美產業而言，也應從個案中建立更透明的管理與自律規範，才能逐步找回消費者信任。 一次事件衝擊整體信任　如何補救才是下一步 面對信任危機，相關業者也提出補救與保障措施，包括提撥1億元成立信託基金、保障會員權益，希望透過實際行動回應消費者。事件發生後，產業該如何重新取得信任，也成為另一項值得關注的課題。 立法委員王正旭認為，事件既然已進入司法程序，相關法律責任仍應交由司法釐清；但從產業角度來看，爭議發生後如何重新建立大眾信心，同樣是一項艱難且必須面對的課題。 消基會董事長鄧惟中則以日本壽司郎事件為例，一名高中生的不當行為，曾讓消費者對餐飲衛生產生疑慮，也迫使企業重新檢討服務流程及防範措施。回到醫美產業也是如此，一次事件造成的信任裂痕，不會因事件落幕就自然消失，後續如何提出具體改善、降低消費者疑慮，才是能否重新建立信任的關鍵。

「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告會議 5位國際專家在地審查

法務部籌辦「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議，今隆重揭幕，廉政署指出，台灣自2018年起，每4年定期公布反貪腐公約國家報告，邀請5位國際審查委員在地審查，透過跨部會、跨領域的廉能治理行動，深化國家民主韌性與凝聚社會信任。

指南宮凌霄寶殿遭祝融 蔣萬安指示專案重建

台北指南宮凌霄寶殿昨晚火災，毀損狀況嚴重。台北市長蔣萬安今天上午前往現場勘查，與廟方討論後續如何修復後做出3點指示，表示北市府將成立跨局處單一窗口，由副市長林奕華督導，給予指南宮專案協助，加速後續重建計畫復原審查。

別讓中小企碳焦慮拖垮臺灣供應鏈

全球邁向2050淨零，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也逐步上路。對臺灣製造業而言，減碳早已不是大型企業才要處理的環保議題，而是中小企業能不能繼續留在全球供應鏈的生存題。 過去客戶看的是品質、價格與交期，現在還多了一個問題：生產這項產品，排了多少碳？ 臺灣大量精密機械、金屬加工、模具、塑橡膠、手工具與零組件廠商，都位在國際供應鏈的重要環節。當國際品牌開始要求供應商揭露碳排、產品碳足跡與減碳成果，無法提出可信數據的企業，面對的可能不只是增加成本，而是供應商評等下降，甚至訂單被移轉。 問題是，大企業可以成立永續部門、購買綠電、投入節能設備，中小企業卻往往同時面對缺資金、缺人才，也缺方法的困境。許多老闆不是不願意減碳，而是不知道第一筆錢應該花在哪裡。全面更新設備負擔不起，什麼都不做，又怕幾年後接不到訂單。 這也是目前淨零政策最需要正視的落差。 臺灣中小製造業首先面對的是電力結構限制。即使工廠改善製程、換高效率馬達，只要大量使用外購電力，產品碳排仍受整體電力排碳係數影響。未來「一件產品用了多少能源、排了多少碳」，很可能和良率、工時一樣，成為新的生產力指標。 第二個問題則是能源韌性。臺灣能源高度仰

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。