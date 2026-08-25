出席孝行獎表揚 賴總統：長照3.0國家要陪大家盡孝

總統賴清德今天出席全國孝行獎表揚典禮說，長照3.0已經正式上路，國家要陪大家一起盡孝，讓長輩有尊嚴地安老，讓照顧者有力量繼續陪伴。

「115年全國孝行獎表揚典禮」今天下午在嘉義縣棒棒積木飯店舉行，內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、王美惠陪同賴總統出席，賴總統表揚來自全國的孝行楷模黃譓庭等人，並與之一一合影。

賴總統致詞說，長照3.0上路，讓政府從居家照顧、復能、失智照顧到社區服務、喘息服務，都能銜接得更完整。現在全台灣也已經有超過1萬5000多個長照服務據點，有超過10萬個長照服務員，協同家庭來幫助需要照顧的長輩與身心障礙者。

賴總統指出，三個月智慧科技輔具租賃新制也已經上路，隨著長輩身體功能以及失能程度的改變，這項制度可以讓照顧者依照需求者更換輔具，減輕一次性購置的負擔，也讓長輩獲得更好的照顧。

賴總統也肯定嘉義縣長翁章梁的努力，他說，嘉義縣的長輩比例高，這幾年來嘉縣府團隊積極推動樂齡活動假牙政策，並且廣設老人食堂、巷弄長照以及長青活力站等服務據點，覆蓋率超過八成，提供長輩們更便利、更周全的服務。

賴總統說，根據遠見雜誌的評比，翁章梁帶領的團隊，受到廣大的嘉義縣民的支持，滿意度高達85%，這已經是跨黨派、跨世代、跨區域、跨年紀，得到廣泛的支持。一個縣長可以當到這種地步，實在是非常不容易。

賴總統說，大家都知道「百善孝為先」，時至今日，他認為與時俱進的孝道有三個新的意義：第一是即時，要即時，愛要現在就說，現在就做，不要子欲養而親不在；第二是尊嚴，讓長輩活得有笑容、有選擇、有自己的生活。

賴總統表示，第三是同行，行孝可以全家一起、社區一起，國家也要一起。這也是政府從前總統蔡英文到現在，持續推動長照制度的原因。