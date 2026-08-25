國際永續論壇帛琉登場 陳建仁與12國學者探討健康照護

國際永續大師高峰論壇暨學術研討會24日在帛琉登場，帛琉衛生部特別顧問陳愷翔表示，這代表國際科技與研究能量實質走進太平洋島國，期望建立回應島國在地需求的健康照護政策對話平台。

中華長照暨偏鄉醫療基金會發布新聞稿指出，基金會與輔仁大學於24日至27日，在帛琉舉辦「國際永續大師高峰論壇暨學術研討會」，中研院院長陳建仁、外交及國際事務學院副院長黎倩儀受邀出席，與帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold B. Oilouch）、國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）等，就氣候變遷對島國醫療基礎設施、公共衛生及離島健康照護所帶來的挑戰交換意見，並研商運用數位醫療及跨國合作提升帛琉健康照護韌性的具體方向。

帛琉共和國駐台北名譽領事王舜睦表示，台灣與帛琉長期在醫療及公共衛生領域維持緊密合作，此次透過國際學術平台進一步串聯各國研究能量，讓雙方合作從臨床醫療服務延伸至科技研發、學術研究與人才培育。

大會共同主席、帛琉衛生部特別顧問陳愷翔指出，這場研討會讓國際科技與研究能量實質走進太平洋島國，希望建立一個真正能回應島國在地需求的政策對話平台，讓研究成果不只留在學術論文中，更有機會轉化為實際行動。

與會學者劉伯祥表示，國際研討會落地帛琉，象徵台帛合作正式邁向「共同研究、知識共享與政策對話」的新階段；輔仁大學校長藍易振指出，期盼藉由這次國際會議建立的跨國研究網絡，持續深化台灣與帛琉在各領域的實質合作。

基金會說明，研討會以聯合國永續發展目標中「良好健康與福祉」及「責任消費與生產」為雙主軸，規劃4場專題演講、2場主題論壇、5場口頭論文發表及海報展，全球12國與地區的學者專家與會。