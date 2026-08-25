台灣續捐助中西太平洋漁委會 強化開發中島國能力

外交部今天表示，台灣將繼續捐助「中西太平洋漁業委員會」第二期「中華台北信託基金」總金額200萬美元，協助開發中島國強化漁業能力，而第一期基金已成功協助吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉等國及政府間國際組織推動30項漁業能力建構計畫。

外交部下午發布新聞稿指出，台灣於21日與「中西太平洋漁業委員會」（Western and Central PacificFisheries Commission，WCPFC）完成換函程序，續捐助第二期「中華台北信託基金」總金額200萬美元，將分5年撥付，以協助開發中島國強化漁業能力，並提供財務、科學與技術援助，持續深化台灣參與區域漁業組織，善盡國際遠洋漁業成員的責任。

外交部說明，台灣作為WCPFC的創始會員之一，為履行WCPFC公約暨相關決議對協助島國發展漁業的承諾，於2016年正式啟動第一期「中華台北信託基金」，分5年共計捐助200萬美元，成功協助吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉等國及政府間國際組織推動30項漁業能力建構計畫，有效提升開發中島國會員的漁業能力，同時展現台灣作為全球海洋治理的重要貢獻者與領導夥伴。

外交部表示，為進一步深化與開發中島國合作關係，此次捐助將續協助受援國提升履行WCPFC養護管理措施及管理鮪類漁業資源的能力，共同促進中西太平洋漁業資源的長期養護與共榮發展，藉具體實踐「總合外交」達致榮邦的政策目標。

外交部說，台灣也將以該基金為平台，結合TaiwanCan Help及Taiwan Can Lead精神，與區域夥伴共同引領中西太平洋漁業邁向永續、包容及共享繁榮的未來。