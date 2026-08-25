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台灣續捐助中西太平洋漁委會 強化開發中島國能力

中央社／ 台北25日電

外交部今天表示，台灣將繼續捐助「中西太平洋漁業委員會」第二期「中華台北信託基金」總金額200萬美元，協助開發中島國強化漁業能力，而第一期基金已成功協助吐瓦魯馬紹爾群島帛琉等國及政府間國際組織推動30項漁業能力建構計畫。

外交部下午發布新聞稿指出，台灣於21日與「中西太平洋漁業委員會」（Western and Central PacificFisheries Commission，WCPFC）完成換函程序，續捐助第二期「中華台北信託基金」總金額200萬美元，將分5年撥付，以協助開發中島國強化漁業能力，並提供財務、科學與技術援助，持續深化台灣參與區域漁業組織，善盡國際遠洋漁業成員的責任。

外交部說明，台灣作為WCPFC的創始會員之一，為履行WCPFC公約暨相關決議對協助島國發展漁業的承諾，於2016年正式啟動第一期「中華台北信託基金」，分5年共計捐助200萬美元，成功協助吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉等國及政府間國際組織推動30項漁業能力建構計畫，有效提升開發中島國會員的漁業能力，同時展現台灣作為全球海洋治理的重要貢獻者與領導夥伴。

外交部表示，為進一步深化與開發中島國合作關係，此次捐助將續協助受援國提升履行WCPFC養護管理措施及管理鮪類漁業資源的能力，共同促進中西太平洋漁業資源的長期養護與共榮發展，藉具體實踐「總合外交」達致榮邦的政策目標。

外交部說，台灣也將以該基金為平台，結合TaiwanCan Help及Taiwan Can Lead精神，與區域夥伴共同引領中西太平洋漁業邁向永續、包容及共享繁榮的未來。

馬紹爾群島 帛琉 吐瓦魯

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