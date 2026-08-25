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翁曉玲指中油沒買庇護工場商品 中油：去年度共採購約1,475萬元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中油示意圖。聯合報系資料照片
中油示意圖。聯合報系資料照片

針對立委翁曉玲25日指出，中油2025年採購庇護工場產品執行率為0，中油說明，持續購買各地庇護工場與社福等團體的產品、食品及服務，114年共採購約1,475萬元，今年仍持續編列預算購買。以下是中油說明全文：

針對媒體報導引述翁曉玲委員指中油公司114年採購庇護工場產品執行率為0，中油公司25日說明如下：

1、中油公司持續購買各地庇護工場與社福等團體的產品、食品及服務，114年共採購約1,475萬元，占114年度優先採購特定品項決算金額（約5,205萬元）的比率逾28％，優於法定比率之10％。今（115）年仍持續編列預算購買。

2、中油公司除肩負穩定供應能源之責，並秉持以人為本的核心經營理念，將共好價值融入企業營運及公益投入，持續關懷社會弱勢團體、回饋地方，為社會的穩定發展貢獻力量。

中油 翁曉玲 庇護工場 中油公司

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