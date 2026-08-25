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永續也能很好玩!「Zero to Hero臺北淨零行動」特展 市民變身城市英雄　一起為臺北淨零

文／ 邱劭霽 提供

民眾響應淨零行動宣言。 圖／李清宇 攝影
民眾響應淨零行動宣言。 圖／李清宇 攝影

由臺北市政府產業發展局主辦的《2026臺北永續競爭力論壇》及《Zero to Hero 英雄集結 為臺北淨零》特展，於8月22日在松山文創園區一號倉庫圓滿落幕。為期兩天的活動透過跨域論壇、四大淨零主題展區、永續任務闖關、永續DIY工作坊及能量舞臺活動等多元形式，吸引近2千人次參與，大小朋友穿梭展區體驗淨零行動，從城市調適、低碳移動、韌性防災到永續生活，一步步探索淨零城市的多元面向，現場參與氣氛熱絡。

城市調適降溫站「降溫基地Cool Lab」體驗。 圖／李清宇 攝影
城市調適降溫站「降溫基地Cool Lab」體驗。 圖／李清宇 攝影

低碳移動補給站「氫能出任務」體驗。 圖／李清宇 攝影
低碳移動補給站「氫能出任務」體驗。 圖／李清宇 攝影

特展以「Zero to Hero」為概念，將市民化身為推動臺北淨零的「城市英雄」，四大主題展區帶領民眾透過互動體驗，發掘對抗極端氣候的淨零超能力，就藏在我們的日常選擇中！「城市調適降溫站」介紹科技節能建材、低碳營建工法、再生建材應用及綠植降溫等城市調適新知；「低碳移動補給站」邀請民眾體驗充滿未來感的氫能模擬駕駛，親身感受低碳運具如何翻轉城市移動模式；「韌性城市守護站」展示智慧防災背後的關鍵解方，透過虛擬電廠互動展示城市能源系統的即時調度，讓大眾了解如何運用科技提升韌性；「永續生活選擇站」從減塑惜食、循環利用到綠色消費，引領民眾看見生活選擇為環境帶來的正向改變。

淨零行動共創站_永續行動選擇。 圖／李清宇 攝影
淨零行動共創站_永續行動選擇。 圖／李清宇 攝影

「牡蠣也殼以很永續」DIY工作坊。 圖／李清宇 攝影
「牡蠣也殼以很永續」DIY工作坊。 圖／李清宇 攝影

除了主題展區，永續任務「超能力集章」活動也成為展場人氣焦點，串聯四大展區設計淨零趣味闖關任務，民眾完成挑戰即可集結四大「淨零超能力」，在遊戲中加深對淨零行動的認識。「能量舞臺」由多家企業從自身經驗出發，分享永續轉型的實務經驗與創新解方，讓民眾看見看見企業如何將永續理念轉化為具體行動，會場亦穿插青春熱舞與阿卡貝拉和聲等精彩表演，傳遞永續理念，兼具知識交流與現場活力。此外，深受親子喜愛的「永續DIY工作坊」亦吸引民眾踴躍參與，透過運用廢棄牡蠣殼粉循環再生製作成香氛掛飾、退役的籃球皮化身為獨精美時尚的識別證套，展現循環再生的永續魅力。而永續城市大挑戰SDGs桌遊，等讓參與民眾化身城市的決策者，在每一次選擇中思考發展與永續的平衡。多元豐富的活動，讓大小朋友一起親身體驗玩永續，從「Zero」永續小白，升級成行動力滿分的「Hero」，將創意與行動帶回日常生活，深刻感受永續並非抽象口號，而是可以實踐的新選擇。

「永續城市大挑戰 SDGs 桌遊」工作坊。 圖／李清宇 攝影
「永續城市大挑戰 SDGs 桌遊」工作坊。 圖／李清宇 攝影

民眾參觀淨零行動特展。 圖／李清宇 攝影
民眾參觀淨零行動特展。 圖／李清宇 攝影

臺北市政府產業發展局表示，兩日活動展現臺北推動2050淨零轉型的堅實動能，市民的熱情參與更表達對淨零議題的高度關注與支持，讓永續理念於日常深植。未來將持續串聯企業與市民力量，讓淨零從「認識」走向「實踐」，共同朝2050淨零排放目標邁進，打造更具韌性與永續競爭力的臺北未來！

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