文化部促光州雙年展恢復「台灣館」 韓方宣稱不希望變成政治問題

文化部表示，韓國光州雙年展基金會至今仍未同意台灣館恢復名稱，同時以各種理由不讓台灣順利進入布展，要求主辦單位承諾依約履行責任；對此，光州基金會發聲明不希望演變為政治、外交問題，稱官方標示與展覽自主兩者應區分。

文化部今天透過新聞稿再發聲明，嚴正抗議主辦方光州雙年展基金會與場地管理單位國立亞洲文化殿堂不斷以不同說詞，阻礙台灣館原訂8月18日進場施作及早已運抵韓國的作品布展時程，文化部要求主辦單位最遲於8月26日公開承諾，依約履行責任，讓台灣以「Taiwan Pavilion」進場布展。

文化部表示，8月17、19日兩度發出聲明，完整說明此次國立台灣美術館以「Taiwan Pavilion」之名參與光州雙年展，卻在未經任何討論情況下，被主辦單位擅自更名的始末。國際藝術專業社群、藝術工作者等也紛紛表態，呼籲光州雙年展基金會應恢復台灣館名稱。

光州雙年展將在9月5日登場，開展前逕自將台灣館（Taiwan Pavilion）改為國立台灣美術館（NTMoFA）爭議，也引起韓國藝術界關注。光州雙年展今天提供聲明給駐韓台灣媒體。

光州雙年展基金會表示，「基金會不介入或審查展覽內容及表達方式，並持續進行必要協商，以使NTMoFA展覽能夠正常舉行」。

聲明中提及，準備此次展覽的藝術家與策展人正因這起事件遭遇混亂與負擔，基金會表達理解；也鄭重看待第16屆光州雙年展藝術總監及策展團隊已向基金會提交正式要求書的事實，以及光州藝術人士所發表的宣言。

光州雙年展說明，Pavilion計畫是純粹的文化藝術合作計畫，未曾介入NTMoFA Pavilion的展覽策劃、作品選擇、裝置方式，以及藝術家與策展人的表達，今後也不會介入，「對於展覽中使用的展覽名稱、前言、作品說明及視覺表達，基金會也不會干涉或審查」。

基金會表示，不樂見此次爭議演變成政治、外交問題，「此次事件並非源自展覽內容，而是Pavilion參與主體及官方宣傳資料標示方式的行政與協議歧見」。

基金會稱，與NTMoFA是於今年1月12日簽署第16屆光州雙年展Pavilion展覽協議，協議書中關於契約當事人的部分，分別明確記載光州雙年展基金會（Gwangju Biennale Foundation）與國立台灣美術館（National Taiwan Museum of Fine Arts）為當事人。

基金會聲明依據這份協議執行官方業務，並宣稱適用於基金會官方文件與宣傳資料的標示原則，與展覽主體在展場內如何表達自身，兩者應予區分，「並不是為了否定NTMoFA或參展藝術家的身分認同」。

至於台灣館策展人及廠商要進入ACC亞洲文化殿堂布展不斷遇到困難，光州雙年展基金會宣稱，ACC是於去年與基金會簽署Pavilion展覽空間使用協議的機構，而該協議中並未記載將在此舉辦展覽的特定國家名稱或機構名稱。

基金會說，要求ACC開放原有空間，並在作品搬入、裝置及展覽營運方面提供合作，使NTMoFA展覽能夠按照原定計畫舉行。基金會也指出，如果ACC空間的使用繼續遭到延誤或發生困難，可考慮使用光州雙年展展館內的空間作為替代方案。

這份聲明最後表示，展覽自主性與依據協議執行官方業務的原則，兩者都應受到尊重，另稱「現在需要的並不是彼此更大聲地宣揚各自立場，而是迅速找出可行的解決方案，讓展覽能在原定日程內實際舉行。」