快訊

前天稱預算刪減電話勘災 卓榮泰今現身屏東：早已安排勘災行程

台積電與金控雙雄聯手反撲 台股開低走高收漲407點

指南宮大火消防員忙到上午才返隊 曝熱浪逼臉「殿前石獅燒到爆裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告會議 5位國際專家在地審查

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議開幕，法務部邀請國際專家在地審查。（左起：Peter Ritchie、Julie Haggie、Duncan Hames、Gillian Dell、國際審查委員會主席José Ugaz、行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、外交部長林佳龍、法務部政次黃謀信、廉政署長謝名冠）。圖／廉政署提供
「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議開幕，法務部邀請國際專家在地審查。（左起：Peter Ritchie、Julie Haggie、Duncan Hames、Gillian Dell、國際審查委員會主席José Ugaz、行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、外交部長林佳龍、法務部政次黃謀信、廉政署長謝名冠）。圖／廉政署提供

法務部籌辦「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議，今隆重揭幕，廉政署指出，台灣自2018年起，每4年定期公布反貪腐公約國家報告，邀請5位國際審查委員在地審查，透過跨部會、跨領域的廉能治理行動，深化國家民主韌性與凝聚社會信任。

廉政署指出，本次會議邀請秘魯籍的José Ugaz、美國籍的Gillian Dell、英國籍的Duncan Hames、紐西蘭籍的Julie Haggie，以及澳洲籍的Peter Ritchie，5位委員均為長期在國際性或區域性非政府組織領域推動反貪腐工作的國際專家，審查期間將與我國政府代表及民間團體，針對台灣推動的各項反貪腐政策、法制與措施，面對面進行全方位的實質交流。

行政院政務委員林明昕致詞指出，國際透明組織公布的2025年清廉印象指數，台灣獲得68分，在全球182個國家及地區中排名第24名，超越全球86%的受評國家，成績再創紀錄。

今年4月，政府公布第三次國家報告，具體回應第二次國際審查所提出的各項結論性意見，同時呈現近4年推動反貪腐工作的亮點，包含自主簽署「聯合國反貪腐公約」審查透明承諾、完善科技偵查及妨害司法公正等相關法制、通過施行「公益揭弊者保護法」，以及持續精進洗錢防制措施，接軌國際等作為。

林政委強調，民主的自信，來自願意接受檢驗，期待藉由本次審查會議，借重國際專家學者視野、社會各界的參與，讓國際社會再次看見臺灣在反貪腐領域的努力與進展。

法務部長鄭銘謙致詞表示，反貪腐不是一次性的任務，隨著科技發展，反貪腐制度更應與時俱進，「國際審查」正是協助檢視政策成效、發現制度不足及確立改革方向的重要機制。

外交部部長林佳龍強調，民主的核心理念是政府必須對人民負責，廉政治理則讓人民更加信任民主，國際審查不只是對台灣反貪腐進展的檢視，更展現台灣開放透明，以及持續參與國際社會的堅定決心。

聯合國 會議 廉政署

延伸閱讀

中共全國人大常委會議今登場 「反跨境腐敗法」提請審議

等了20年！兒家署組織法今三讀通過 兒推盟拋4呼籲、1期待

BTC今開幕 卓揆：加速 AI、數位醫療與生技產業發展落實健康台灣

新聞中的公民與社會／「關係進入新階段」世界銀行將逐步終止對陸放款

相關新聞

「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告會議 5位國際專家在地審查

法務部籌辦「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議，今隆重揭幕，廉政署指出，台灣自2018年起，每4年定期公布反貪腐公約國家報告，邀請5位國際審查委員在地審查，透過跨部會、跨領域的廉能治理行動，深化國家民主韌性與凝聚社會信任。

指南宮凌霄寶殿遭祝融 蔣萬安指示專案重建

台北指南宮凌霄寶殿昨晚火災，毀損狀況嚴重。台北市長蔣萬安今天上午前往現場勘查，與廟方討論後續如何修復後做出3點指示，表示北市府將成立跨局處單一窗口，由副市長林奕華督導，給予指南宮專案協助，加速後續重建計畫復原審查。

別讓中小企碳焦慮拖垮臺灣供應鏈

全球邁向2050淨零，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也逐步上路。對臺灣製造業而言，減碳早已不是大型企業才要處理的環保議題，而是中小企業能不能繼續留在全球供應鏈的生存題。 過去客戶看的是品質、價格與交期，現在還多了一個問題：生產這項產品，排了多少碳？ 臺灣大量精密機械、金屬加工、模具、塑橡膠、手工具與零組件廠商，都位在國際供應鏈的重要環節。當國際品牌開始要求供應商揭露碳排、產品碳足跡與減碳成果，無法提出可信數據的企業，面對的可能不只是增加成本，而是供應商評等下降，甚至訂單被移轉。 問題是，大企業可以成立永續部門、購買綠電、投入節能設備，中小企業卻往往同時面對缺資金、缺人才，也缺方法的困境。許多老闆不是不願意減碳，而是不知道第一筆錢應該花在哪裡。全面更新設備負擔不起，什麼都不做，又怕幾年後接不到訂單。 這也是目前淨零政策最需要正視的落差。 臺灣中小製造業首先面對的是電力結構限制。即使工廠改善製程、換高效率馬達，只要大量使用外購電力，產品碳排仍受整體電力排碳係數影響。未來「一件產品用了多少能源、排了多少碳」，很可能和良率、工時一樣，成為新的生產力指標。 第二個問題則是能源韌性。臺灣能源高度仰

偏鄉醫療留才！立委陳瑩提案三讀 醫事人員補助獎勵金10年免所得稅

偏鄉醫療人力難留，政府祭出「免稅」誘因。立法院今天三讀通過醫療法部分條文修正案，其中民進黨立委陳瑩所提第88條修正內容也獲通過，未來醫事人員配合中央政策，前往醫療資源缺乏的偏遠或原住民族地區服務，因執行偏鄉醫療政策所獲得的補貼、補助、津貼及獎勵金，10年內可免納所得稅，盼以稅制降低偏鄉服務的實質負擔，吸引更多醫療人才走進偏鄉、留在偏鄉。

醫療法修正！違反隱私最高關5年 醫療暴力最高罰25萬

近年醫療暴力事件頻傳，立法院會今天三讀通過「醫療法」修正草案，任何以強暴、脅迫、恐嚇或其他方法妨礙醫療業務執行，未來將處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。此外，意圖散布、播送或販賣醫療隱私者，未來也將面臨6個月以上、5年以下有期徒刑。

4大常見窗殺鳥類 圖解3要1不要防治原則、各地改善對策

台灣每年推估有數10萬隻野鳥因「窗殺」傷亡，主因玻璃反射天空與樹林或具穿透性，鳥類無法辨識而遇劫。近年新北市從公部門帶頭防治鳥窗殺危機，2025年在瑞芳動物之家打造全國首座全面納入防鳥窗殺措施的綠建築，2026年將改善範圍擴大至學校、公車亭等公共設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。