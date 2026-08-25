「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告會議 5位國際專家在地審查

法務部籌辦「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議，今隆重揭幕，廉政署指出，台灣自2018年起，每4年定期公布反貪腐公約國家報告，邀請5位國際審查委員在地審查，透過跨部會、跨領域的廉能治理行動，深化國家民主韌性與凝聚社會信任。

廉政署指出，本次會議邀請秘魯籍的José Ugaz、美國籍的Gillian Dell、英國籍的Duncan Hames、紐西蘭籍的Julie Haggie，以及澳洲籍的Peter Ritchie，5位委員均為長期在國際性或區域性非政府組織領域推動反貪腐工作的國際專家，審查期間將與我國政府代表及民間團體，針對台灣推動的各項反貪腐政策、法制與措施，面對面進行全方位的實質交流。

行政院政務委員林明昕致詞指出，國際透明組織公布的2025年清廉印象指數，台灣獲得68分，在全球182個國家及地區中排名第24名，超越全球86%的受評國家，成績再創紀錄。

今年4月，政府公布第三次國家報告，具體回應第二次國際審查所提出的各項結論性意見，同時呈現近4年推動反貪腐工作的亮點，包含自主簽署「聯合國反貪腐公約」審查透明承諾、完善科技偵查及妨害司法公正等相關法制、通過施行「公益揭弊者保護法」，以及持續精進洗錢防制措施，接軌國際等作為。

林政委強調，民主的自信，來自願意接受檢驗，期待藉由本次審查會議，借重國際專家學者視野、社會各界的參與，讓國際社會再次看見臺灣在反貪腐領域的努力與進展。

法務部長鄭銘謙致詞表示，反貪腐不是一次性的任務，隨著科技發展，反貪腐制度更應與時俱進，「國際審查」正是協助檢視政策成效、發現制度不足及確立改革方向的重要機制。

外交部部長林佳龍強調，民主的核心理念是政府必須對人民負責，廉政治理則讓人民更加信任民主，國際審查不只是對台灣反貪腐進展的檢視，更展現台灣開放透明，以及持續參與國際社會的堅定決心。