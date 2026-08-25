援贈聖文森國家發展銀行？外交部：討論中未定案

外媒報導，聖文森及格瑞那丁總理佛萊代結束訪台行程後，宣布台灣政府將援贈200萬美元給國家發展銀行，以及每年百萬美元投入社會計畫。外交部今天表示，仍在持續討論中，目前還沒定案。

佛萊代（Godwin Friday，另譯：傅萊德）11日到16日訪問台灣，慶祝聖文森與台灣建交45週年。據聖文森時報和加勒比海國家週報報導，佛萊代返國後18日召開記者會，宣布台灣政府承諾援贈200萬美元給聖國國家發展銀行，另承諾援贈至少每年100萬美元給社會及社區賦權計畫。

外交部上午舉行例行記者會，發言人蕭光偉回覆媒體提問表示，台灣和聖國共享民主、自由、人權和法治等普世價值，這次佛萊代在兩國建交45週年之際，特別率團來台，顯示對兩國邦誼的重視。

蕭光偉指出，佛萊代在台期間，雙方就聖國未來的發展方向、如何深化雙邊的合作進行廣泛意見交換。台灣長期在聖國的農業、醫療、教育、基礎設施、社會發展等面向，都有很多的合作計畫，同時依據聖國社會發展的實際需求以及人民福祉，做推動與共同規劃。

蕭光偉說，媒體所詢問國家發展銀行以及社會計畫，實際上不管是合作計畫或執行項目，現在都在持續討論中，目前還沒有定案。

蕭光偉強調，政府會持續秉持實務、互惠、永續發展的精神，同時配合聖國政府施政方針，整合政府跟民間的資源，在能力範圍之內推動具體合作計畫，深化兩國合作關係。