醫美信任如何找回來？爭議後「補救」比切割更重要　專家籲別讓訴訟擴大對立

醫美爭議衝擊醫病信任，如何透過補救制度完善與理性維權重新建立安心感，成為產業重要課題。 圖／由AI生成

(文/鏡報) 一次爭議，可能動搖民眾對一家診所的信任，甚至讓疑慮擴及整個醫美產業。然而，事件發生後，除了釐清責任，更重要的是如何補救、改善制度，避免醫病關係持續陷入對立。專家認為，真正受到侵害者應獲得法律救濟，但維權仍應建立在事實與證據之上，避免司法資源被不當消耗；對醫美產業而言，也應從個案中建立更透明的管理與自律規範，才能逐步找回消費者信任。

一次事件衝擊整體信任 如何補救才是下一步

面對信任危機，相關業者也提出補救與保障措施，包括提撥1億元成立信託基金、保障會員權益，希望透過實際行動回應消費者。事件發生後，產業該如何重新取得信任，也成為另一項值得關注的課題。

立法委員王正旭認為，事件既然已進入司法程序，相關法律責任仍應交由司法釐清；但從產業角度來看，爭議發生後如何重新建立大眾信心，同樣是一項艱難且必須面對的課題。

法學博士李禮仲認為，不必害怕問題發生，更重要的是正視並解決問題，制度建立雖需要時間，卻也是社會持續進步的關鍵。 圖／洪洋

消基會董事長鄧惟中則以日本壽司郎事件為例，一名高中生的不當行為，曾讓消費者對餐飲衛生產生疑慮，也迫使企業重新檢討服務流程及防範措施。回到醫美產業也是如此，一次事件造成的信任裂痕，不會因事件落幕就自然消失，後續如何提出具體改善、降低消費者疑慮，才是能否重新建立信任的關鍵。

維權仍應回到證據 莫讓司法資源消耗在情緒對立

在保障消費者權益的同時，如何建立理性的法律維權觀念，也是事件延燒後值得關注的另一面向。

法學博士李禮仲認為，案件既然進入司法程序，就應回到事實、證據與法律要件判斷，而非受到提告人數或輿論情緒左右。真正受到侵害者應依法提出訴訟、獲得法律救濟；若審視自身情況後，認為缺乏相應的損害事實或法律基礎，也應重新評估訴訟必要性，讓有限的司法資源留給真正需要的人。

專家呼籲建立理性法律觀，醫療爭議回歸事實、證據與法律，避免訴訟擴大對立，消耗司法資源。 圖／洪洋

他強調，法律應尊重證據，而非跟隨情緒；尊重專業，而非製造對立。如此才能讓受害者獲得應有救濟，也讓受到質疑的業者有透過司法說明、釐清事實的機會。健康的法律維權，不是限縮消費者提告的權利，而是讓每一項權利主張都回到事實與法律基礎。

與其在爭議發生後，讓醫病雙方持續消耗於訴訟攻防，如何透過更透明、明確的制度提前預防問題，才是降低醫療糾紛更根本的方向。

別讓個案成產業標籤 業界自律、政府補法規缺一不可

要讓信任真正回來，責任也不能只落在單一業者身上。鄧惟中建議，醫美產業若能透過公協會進一步整合，由業者共同討論醫療影像、患者隱私、知情同意等議題，建立業界共同遵循的公約與規範，讓產業自身也能形成自律機制，而非每次發生問題後才尋求消保團體介入。

對正規經營的醫美業者而言，清楚的產業規範同樣是一種保障。包括哪些場所可以設置監視器、影像由誰管理、保存多久、如何調閱，都應有一致標準，避免不同業者各自解讀，也讓消費者清楚了解自身權益如何受到保障。

消基會董事長鄧惟中建議，醫美產業可透過公協會整合業者，建立公共公約與規範，在保障消費者權益的同時，也提升產業信任。 圖／洪洋

李禮仲則認為，現行制度仍有補強空間，行政院與衛福部也應從個案中檢視法規與實務之間的落差，建立更完整的行政配套。與其等到爭議發生後再透過民、刑事訴訟處理，更應從行政規範著手補足制度缺口，從源頭降低爭議發生的可能。

一次事件不該成為整個醫美產業的永久標籤。從政府補足法規、產業建立公約，到業者落實自律與消費者理性維權，各方都應從爭議中找出改善方向。真正重要的不是害怕問題發生，而是問題出現後如何解決，並從中建立更成熟的規範，逐步找回醫病之間的信任。