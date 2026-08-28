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從中華商場到萬華都更，洪村山眼中的城市：不只是房子，而是家的延續

文／ 梁郁如 提供

有人看見萬華，想到的是老街、舊城與歷史；有人則看見等待翻新的街廓與都市更新的機會。但對玖原建設董事長洪村山而言，萬華始終是一個充滿情感的地方。

年輕時從彰化北上工作的洪村山，最早落腳的就是中華路、中華商場一帶。那時的萬華，不如今日繁華便利，卻是他在台北建立人生的起點。之後雖然幾度搬遷，生活範圍始終沒有離開萬華，從公務員到創業、從建築管理到投入建設事業，這座城市陪伴他走過人生不同階段，也讓他對萬華有著不同於一般建商的理解——不只是市場行情，而是生活的溫度。也因此，近年玖原建設將多項開發重心放在萬華，希望透過都市更新，陪伴老城一步步迎向新的面貌。

從年輕時初到台北落腳中華商場附近，到後來投入建築業，再到今天持續在萬華推動都更與危老，他看見的，不只是老舊街區，而是一個仍在持續蛻變的地方，能量潛力滿載。

圖／玖原馥悦 提供
圖／玖原馥悦 提供

從建管公務員，到投入城市更新

不同於許多建商出身土地開發或營造背景，洪村山曾任職建築管理相關公務單位多年，熟悉建築法規、都市規劃與建築管理制度。也因此，他看待建築，不只是商品，更是城市發展的一部分。

在他眼中，都市更新是讓城市重新煥發生命力的方法，而萬華，正是最能體現這種價值的最佳代表城區。

它擁有台北最完整的歷史紋理，也保有成熟的生活機能。近年隨著西區門戶計畫、台北雙子星開發、萬大線捷運興建，以及周邊公共建設逐步推進，萬華正迎來新的城市轉型契機。過去許多人眼中的舊城區，如今反而成為台北市中心少數仍具有更新潛力的區域。

圖／玖原馥悦 提供
圖／玖原馥悦 提供

因此，玖原近年將不少心力投注在萬華，包括莒光路、西園路、成都路、內江街、桂林路、康定路、西寧南路及漢口街等地，都持續投入都市更新及危老整合，希望透過一棟棟新建築，陪伴這座老城逐步蛻變。

一份對土地的情感，也是一份對人的責任

洪村山始終認為，建築不只是商品，更是一份使命和責任。這樣的理念，不只反映在建築本身，也延伸到他的公益投入。

洪村山出身彰化小農村，家境清苦，曾經接受善心人士接濟，出社會後從基層一路打拚，讓他始終沒有忘記自己的成長背景。多年來，他長期投入彰化同鄉會事務，並成立以母親名字命名的洪陳金環慈善基金會，持續關懷弱勢家庭、投入教育扶助與社會公益。他常說，基金會是拋磚引玉，希望帶動更多人一起幫助需要幫助的鄉親，讓善意繼續傳下去。

對洪村山而言，建設公司蓋的不只是房子，而是一個家庭未來數十年的生活。

因此，無論是建築品質、施工細節，或是對城市的責任，他始終堅持務實、不浮誇，也因而形成玖原建設一貫重視品質與安全的企業文化。

萬華，不只是過去，更是未來

近年萬華的變化，正在明顯上演。

除了西區門戶計畫、雙子星開發持續推動外，未來萬大線通車後，也將進一步串聯中和、萬華與中正區，於中正紀念堂站轉乘，即可快速地延伸淡水信義線、松山新店線，交通便利性大幅提升。而莒光路一帶的條件更為完整——北市首處 EOD 教育示範園區『艋舺學園』正推動中，讓校園在改建的同時導入全齡居住與社區活動機能；生活圈內並有植物園、青年公園與艋舺公園等綠地。教育、交通與綠帶在同一個生活圈裡到位，打造更符合未來生活需求的公共環境，也為萬華帶來新一波城市更新的想像。

圖／玖原馥悦 提供
圖／玖原馥悦 提供

在交通建設、公共建設與都市更新逐步到位下，萬華不再只是台北的歷史街區，而是逐漸展現兼具生活品質與發展潛力的新風貌。

也因此，玖原建設選擇再次回到萬華推出新作【玖原馥悦】。

基地位於莒光路生活圈，步行約4分鐘可抵達未來萬大線廈安站（西藏路與中華路二段交叉口）、5分鐘萬華車站及10分鐘龍山寺捷運站，兼具三鐵交通優勢，同時保有成熟生活機能與相對寧靜的住宅環境。不同於大型造鎮社區，玖原馥悦規劃僅25戶的小型社區，以17及25坪產品為主，挑高3.6米和方正大面寬的格局，保留舒適的生活尺度，希望提供符合現代都會生活需求的居住選擇。

圖／玖原馥悦 提供
圖／玖原馥悦 提供

從青年時代初到台北，到今日持續投入萬華的城市更新，洪村山對萬華的感情，並非來自市場趨勢，而是多年生活累積出的認同。

對他而言，萬華不是一個等待改變的地方，而是一座值得被好好珍惜、細細耕耘的區域。

而【玖原馥悦】，也正是這份情感，在城市中的延續與新生。

「玖原馥悦」
萬大線 X 板南線 X 台鐵線
近植物園｜17-25坪｜3米6輕奢宅
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