阿提哈德航空廣播「歡迎回中國台灣」 外交部強烈抗議

針對阿提哈德航空機上中文廣播「歡迎回到中國台灣」，外交部今天表示，表達強烈抗議並嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，已責成駐杜拜辦事處並協調交通部民航局，向阿提哈德航空總部及在台代表提出嚴正交涉。

有旅客近日在社群平台發文表示，日前搭乘阿提哈德航空從阿布達比回台，降落前機上廣播用英文說歡迎回到台灣，中文說的卻是歡迎回到「中國台灣」，廣播接著宣導不要帶肉品入境，否則「中國政府」會罰款。

外交部發言人蕭光偉今天表示，針對阿提哈德航空機上中文廣播矮化台灣一事，外交部表達強烈抗議並嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，此為客觀事實與國際公認現狀，任何矮化台灣主權地位的不當作法，政府與全體民眾絕不接受。

蕭光偉指出，外交部已責成駐杜拜辦事處並協調交通部民航局，向阿提哈德航空總部及在台代表提出嚴正交涉，要求更正不當用語、道歉並提出改進作為；外交部將持續密切關注後續情形，堅定捍衛國家尊嚴與主權。