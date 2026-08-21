2026臺北永續競爭力論壇及特展正式登場！12位永續專家跨域對談，與全民定義城市未來

2026台北永續競爭力論壇_啟動儀式貴賓及參展廠商合照。 圖／李清宇 拍攝

每一天的永續選擇，將定義臺北這座城市的未來。由北市府產業局主辦的《2026臺北永續競爭力論壇》和《Zero to Hero英雄集結 為臺北淨零》特展，8月21日在松山文創園區一號倉庫正式登場。

荷蘭在台辦事處代表 浦樂施 致詞。 圖／李清宇 拍攝

本次活動邀請德國經濟辦事處處長蘭依樺、荷蘭在台辦事處代表浦樂施、歐洲經貿辦事處經貿組組長邵恩博等國際嘉賓，見證臺北邁向2050淨零的行動成果。首日論壇集結12位永續專家展開跨領域對話，分享城市治理、產業發展、日常生活的創新解方，吸引近300位產官學界代表及市民共襄盛舉。

德國經濟辦事處 首席代表暨處長 蘭依樺 致詞。 圖／李清宇 拍攝

李泰興副市長致詞表示，臺北是全國第一個將2050年淨零排放目標納入地方自治條例的城市，以「降溫城市、綠運城市、韌性城市、淨零新生活」四大策略推動轉型，今年臺北市榮獲新加坡「李光耀世界城市獎」特別獎，代表臺北走在城市發展前端。

歐洲經貿辦事處 經貿組組長邵恩博 致詞。 圖／李清宇 拍攝

產業發展局陳俊安局長指出，AI時代來臨，需要思考經濟發展與環境保護能否並行，AI產業高度仰賴能源，也必須思考能源轉型與韌性能不能跟上腳步。他強調，城市發展與永續絕對不是二選一，而是需要共同完成的使命。

臺北市副市長 李泰興致詞。 圖／李清宇 拍攝

論壇聚焦「淨零城市 × 淨零產業 × 淨零新生活」三大議題，由《放眼全球：從氣候承諾到淨零城市新賽局》揭開序幕，台灣微軟創新中心副總經理蔡景鷹、中興電工新能源事業群總經理沈頌欽、富邦金控永續長暨人資長劉菁宜，以及台灣影響力投資協會副理事長陳一強，共同探究面對零碳浪潮，如何運用數位科技、數據治理、永續金融加速淨零進度，讓臺北在全球賽局中取得先機。

臺北市產業發展局局長 陳俊安致詞。 圖／李清宇 拍攝

接棒登場的《產業升級：低碳經濟新藍海，驅動城市永續力》，由臺灣碳權交易所總經理陳脩文主持，台達副總裁暨永續長周志宏、台泥副總經理暨永續長葉毓君、雲朗觀光集團總經理盛治仁依序分享，科技業、營造業、旅宿業如何將氣候風險化為營運決策和企業文化，開拓充滿商業潛力的新藍海。

2026台北永續競爭力論壇_從氣候承諾到淨零城市新賽局合照-左起台灣微軟創新中心 技術副總經理。 圖／李清宇 拍攝

第三場《淨零新生活：今天的選擇，決定明日的臺北》，由資深媒體人、聯合線上總經理官振萱引領對談，臺北大眾捷運公司副總經理詹文滔、台灣松下電器總經理黃政成、康達盛通生活事業企業永續部永續經理林夢紹強調，搭乘大眾運輸、購買節能家電、挑選環境友善產品皆是「淨零新生活」一環，期待市民用生活中的小行動落實永續，成就明天更好的臺北。

同步登場的《Zero to Hero 英雄集結 為臺北淨零》特展，攜手28家品牌企業佈展，四大主題展區「城市調適降溫站」、「低碳智慧移動站」「韌性城市守護站」及「永續生活選擇站」展出多元淨零實踐。不少民眾已順利完成闖關任務，體驗「能量舞台」、「永續DIY工作坊」等趣味活動，將限量好禮抱回家。

特展持續展出至8月22日，週末歡迎您一起探索永續議題，活動詳情請見官網：https://event.udn.com/zerotohero/