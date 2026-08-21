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說歷史陪爸媽首映會 藍白大咖齊聚立院互動引關注

中央社／ 台北21日電

國民黨立委羅智強今天舉辦「說歷史陪爸媽」首映會，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、前中廣董事長趙少康等藍白大咖與會，眾人相互致意寒暄，氣氛輕鬆融洽。

國民黨立委羅智強今天在立法院舉辦「說歷史陪爸媽」首映會，藍白大咖雲集，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、前行政院長陳冲、前中廣董事長趙少康等人與會。

由於活動集結近期政壇熱門話題主角，引發外界關注。包括鄭麗文與黃國昌的藍白合狀況、鄭麗文與趙少康日前因軍購特別預算針鋒相對、蔣萬安喊倒閣卻遭藍白冷處理，以及韓國瑜日前因傅崐萁缺席朝野協商而罕見動怒。

蔣萬安約在上午8時到場致詞後便離去，並未與鄭麗文、黃國昌等人碰到面；而趙少康、鄭麗文兩人則是禮貌性的互相握手、拍肩，且兩人在台上並肩而坐時也不時咬耳朵，氣氛融洽，鄭麗文跟黃國昌也在致詞後不久，便先行離去，並未有過多交集。

韓國瑜約在上午9時30分許抵達會場，現場群眾則以熱烈的掌聲回應，並高喊「院長好」，而韓國瑜也不時拱手回禮，並主動與在場的傅崐萁握手致意，但兩人並未有更多互動，面對媒體詢問是否與傅崐萁和解，韓國瑜並未答覆，隨即離去。

羅智強指出，台灣的歷史教育與文化傳承正面臨前所未有的斷層，希望藉由說故事給爸媽聽，不僅多陪伴雙親，與父母談天多盡孝道，也逐步打造最完整的中華歷史文化影音典藏。希望能藉由自己的行動，讓大家以輕鬆的方式，重溫並重視中華文化中孝悌、誠信、清廉、正派等價值，找回被斷根的歷史，也讓台灣重新找回中華文化領航者角色。

韓國瑜表示，中華文化是根，如果這個根被扯斷，下一代的孩子連岳飛、袁崇煥、秦始皇是誰都不知道，中華文化的根在台灣就有可能會斷。很遺憾，現在很多年輕人對西方神話歷史故事朗朗上口，卻對中華文化的神話歷史故事一知半解，這是文化危機，大家一定要大力推動中華文化的傳承，千萬不能讓中華文化的根在台灣斷掉。

鄭麗文指出，歷史敘事會影響整代人記憶，甚至是國家認同跟政治選擇。她上任國民黨主席後，祭悼白色恐怖，祭悼228，因為這些重要的歷史事件，隨著政治人物不同的用意，而脫離史實，如何還原歷史原貌非常重要，國民黨如果再次執政，一定會讓真正的歷史重見天日。

藍白 歷史 韓國瑜

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