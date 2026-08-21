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外交部歡迎美加領袖人才訪團 陳明祺盼加強交流
外交部政務次長陳明祺昨天宴請「美加領袖人才參訪計畫」（USCVLP）訪團；陳明祺表示，台灣、美國與加拿大為印太區域重要經濟夥伴，鼓勵美、加地方政府在台設立辦事處，以促進美、加與台灣的經貿與教育交流。
外交部今天發布新聞稿指出，陳明祺午宴「美加領袖人才參訪計畫」訪團，雙方就台美加關係、經貿投資與人才培育合作等議題進行交流。
陳明祺致詞表示，台灣、美國與加拿大共享創新與自由市場價值，為印太區域重要經濟夥伴。近年三方經貿成果豐碩，除簽署數項雙邊經貿協定，也積極強化人工智慧（AI）、數位創新及高科技供應鏈等各項實質合作。
陳明祺並鼓勵美、加地方政府在台設立辦事處，以促進美、加與台灣的經貿與教育交流，並歡迎美、加組團來台參與各項年度重要商展，拓展合作機會及連結。
訪團共同團長美國華盛頓州州長佛格森（BobFerguson）辦公室資深政策顧問柏斯巴克（BeauPerschbacher）致詞指出，台灣不僅是印太區域地緣政治要角，更是全球民主供應鏈的關鍵力量，期盼透過此行持續深化雙邊友誼。
另一位共同團長、加拿大諾瓦斯科西亞省數位產業協會執行長薩格納斯（Owen Sagness）則表示，期待體驗台灣文化，並與在地業者交流，共同發掘經貿合作契機。
外交部說明，歡迎來自美、加各地經貿及商務領域的專業人士來訪，並盼透過全面性、網絡化的交流，厚植北美地區各界友台力量，並創造共同福祉。
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