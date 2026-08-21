三接海岸許可遭撤 劉世芳：依法重送海審會審查

最高行政法院昨天判決，撤銷內政部許可三接海岸利用的原處分。內政部長劉世芳今天說，看到判決書後，會請中油提供詳細資料，並依海岸管理法再提內政部海岸管理審議會審查，讓此案能符合最高行政法院判決內容。

桃園市居民為保護藻礁，提告請求撤銷內政部許可三接（面積95.4公頃）海岸利用的原處分。最高行政法院昨天認定，內政部未審認符合全部許可條件，明顯違法，判決撤銷原處分確定。

劉世芳今天上午出席活動前接受媒體聯訪時說，尊重最高行政法院的判決，這是民國107年的案件，當時由內政部營建署（後改制為內政部國土署）處理，因此在看到判決書後，會請中油提供相關詳細資料，並依海岸管理法再提內政部海岸管理審議會審查，讓此案能符合最高行政法院判決內容。

內政部昨天也透過文字回應，於107年依海岸管理法規定核發許可，後因居民提起行政訴訟，歷經111年台北高等行政法院原審及113年更審審理認定，內政部於法有據，維持原處分，但原告不服繼續上訴。

內政部說，對判決結果深感意外，除尊重司法判決結果，待收到判決書將釐清撤銷原處分理由，並請中油提供相關資料，研議後續處理程序。