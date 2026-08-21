快訊

周杰倫買房！4.84億元掃2戶敦北豪宅4樓戶 房仲：看房邏輯不同

日職／頻遭酸民私訊攻擊不忍了！孫易磊霸氣回嗆：管好你自己

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼技工遭騙換約 民團控訴「履約人員」恐成剝削漏洞

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
立委林月琴國會辦公室與台灣人權促進會、台灣氣候行動網絡上午在立法院舉行「記者會，直指新加坡跨國人力仲介疑似利用「就業服務法」白領「履約人員」制度漏洞，涉及跨國欺騙換約與強迫勞動。記者林伯東／攝影
立委林月琴國會辦公室與台灣人權促進會、台灣氣候行動網絡上午在立法院舉行「記者會，直指新加坡跨國人力仲介疑似利用「就業服務法」白領「履約人員」制度漏洞，涉及跨國欺騙換約與強迫勞動。記者林伯東／攝影

立委林月琴國會辦公室與台灣人權促進會、台灣氣候行動網絡上午在立法院舉行「剝削新型態？陸地版境外聘僱移工成人口販運」記者會，直指新加坡跨國人力仲介「謝菲爾德綠能」疑似利用「就業服務法」白領履約人員制度漏洞，涉及跨國欺騙換約與強迫勞動。

團體指出，引進的印尼籍技術工人來台前原簽約月薪4萬8596元，入境後卻遭強制換約為時薪約100元新台幣，並被派往中油及世紀風電等能源工程，發生職災後更因「履約人員」身分面臨求助無門的困境。

民代與環權團體提出多項訴求，要求移民署立即啟動人口販運調查並保障工人居留權，勞動部應對該公司展開專案勞檢、全面防堵履約審查漏洞，同時呼籲中油落實採購契約保障條款、經濟部落實人權盡職調查，杜絕新型態跨國勞力剝削。

立委林月琴國會辦公室與台灣人權促進會、台灣氣候行動網絡上午在立法院舉行「記者會，直指新加坡跨國人力仲介疑似利用「就業服務法」白領「履約人員」制度漏洞，涉及跨國欺騙換約與強迫勞動。記者林伯東／攝影
立委林月琴國會辦公室與台灣人權促進會、台灣氣候行動網絡上午在立法院舉行「記者會，直指新加坡跨國人力仲介疑似利用「就業服務法」白領「履約人員」制度漏洞，涉及跨國欺騙換約與強迫勞動。記者林伯東／攝影

印尼 林月琴 白領

延伸閱讀

推動製造、漁撈移工公平招募 勞動部年底成立輔導團

中油大林廠課長洩漏億元標案底價 閃過貪汙但涉洩密得入監

韓藝術界聲援 批光州雙年展刪「台灣」涉政治審查、應即恢復

政府普發1萬元 10大公教團體喊話補足退撫撥補：基金恐134年告罄

相關新聞

印尼技工遭騙換約 民團控訴「履約人員」恐成剝削漏洞

立委林月琴國會辦公室與台灣人權促進會、台灣氣候行動網絡上午在立法院舉行「剝削新型態？陸地版境外聘僱移工成人口販運」記者會，直指新加坡跨國人力仲介「謝菲爾德綠能」疑似利用「就業服務法」白領履約人員制度漏洞，涉及跨國欺騙換約與強迫勞動。

影／三接判決逆轉 劉世芳：將做最詳細審查以合乎判決內容

中油三接開發案爭議判決出現逆轉，最高行政法院改判葉斯桂等部分居民勝訴，撤銷許可處分，全案確定。內政部長劉世芳表示，看到判決書後會請中油三接提供詳細資訊，依照海岸管理法請海審會做最詳細的審查，以合乎最高行政法院判決的內容。

柏青哥縱火燒死5人 高市早苗任內首次執行死刑

日本法務省今晨（21日）對58歲的高見素直執行死刑，高見在2009年於大阪市柏青哥縱火，導致5名顧客及員工死亡。這是高市早苗上任首相以來，首次執行死刑，距離日本上次執行有1年2個月。

入境換約...印尼工月薪4.8萬來台砍半 「履約人員」漏洞恐成人口販運

「我們怕被遣返，不敢不簽。」兩名印尼籍技術工以「履約人員」身分來台，原簽訂月薪4萬8596元契約，入境卻被要求改簽新合約，時薪砍半，工作內容也有落差。綠委林月琴與民團陪同陳情，質疑制度恐成跨國勞工保障漏洞。移民署表示，已啟動調查，並允諾一個月內提相關報告。

逆轉確定！三接開發許可遭撤銷 中油：供氣不受影響

中油第三天然氣接收站（三接）開發案通過環評，獲內政部核發桃園「觀塘工業區海岸利用許可」，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等居民，不滿內政部許可面積九十五點四公頃開發計畫，危害藻礁生態，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院一審、更一審均判決居民敗訴，案經上訴，最高行政法院昨廢棄原判決，逆轉改判葉斯桂等部分居民勝訴，撤銷許可處分，全案確定。

總預算歲出歲入創新高 歲出為何大增？圖解3個破兆項目

行政院會20日通過民國116年度中央政府總預算案，因經濟成長強勁，明年度歲入、歲出皆編列3兆9266億元，雙創新高，其中社會福利、國防及地方整體預算都突破1兆元；另有10項新加碼，包含普發1萬元、成長津貼5千元等人口戰略政策經費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。