印尼技工遭騙換約 民團控訴「履約人員」恐成剝削漏洞

「我們怕被遣返，不敢不簽。」兩名印尼籍技術工以「履約人員」身分來台，原簽訂月薪4萬8596元契約，入境卻被要求改簽新合約，時薪砍半，工作內容也有落差。綠委林月琴與民團陪同陳情，質疑制度恐成跨國勞工保障漏洞。移民署表示，已啟動調查，並允諾一個月內提相關報告。

2026-08-21 10:39