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印尼技工遭騙換約 民團控訴「履約人員」恐成剝削漏洞
立委林月琴國會辦公室與台灣人權促進會、台灣氣候行動網絡上午在立法院舉行「剝削新型態？陸地版境外聘僱移工成人口販運」記者會，直指新加坡跨國人力仲介「謝菲爾德綠能」疑似利用「就業服務法」白領履約人員制度漏洞，涉及跨國欺騙換約與強迫勞動。
團體指出，引進的印尼籍技術工人來台前原簽約月薪4萬8596元，入境後卻遭強制換約為時薪約100元新台幣，並被派往中油及世紀風電等能源工程，發生職災後更因「履約人員」身分面臨求助無門的困境。
民代與環權團體提出多項訴求，要求移民署立即啟動人口販運調查並保障工人居留權，勞動部應對該公司展開專案勞檢、全面防堵履約審查漏洞，同時呼籲中油落實採購契約保障條款、經濟部落實人權盡職調查，杜絕新型態跨國勞力剝削。
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