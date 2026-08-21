聽新聞
0:00 / 0:00
影／三接判決逆轉 劉世芳：將做最詳細審查以合乎判決內容
中油三接開發案爭議判決出現逆轉，最高行政法院改判葉斯桂等部分居民勝訴，撤銷許可處分，全案確定。內政部長劉世芳表示，看到判決書後會請中油三接提供詳細資訊，依照海岸管理法請海審會做最詳細的審查，以合乎最高行政法院判決的內容。
中油第三天然氣接收站開發案通過環評，獲內政部核發桃園「觀塘工業區海岸利用許可」，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等居民，以開發計畫危害藻礁生態等理由，提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院一審、更一審均判決居民敗訴，案經上訴，最高行政法院昨廢棄原判決，逆轉改判葉斯桂等部分居民勝訴，撤銷許可處分，全案確定。
劉世芳對判決表示，這是民國107年的案件到現在，處理的單位是內政部營建署，看到判決書後會請中油三接提供詳細資訊，依照海岸管理法，再請海審會做最詳細的審查，以合乎最高行政法院判決的內容。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。