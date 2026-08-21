影／三接判決逆轉 劉世芳：將做最詳細審查以合乎判決內容

中油三接開發案爭議判決出現逆轉，最高行政法院改判葉斯桂等部分居民勝訴，撤銷許可處分，全案確定。內政部長劉世芳表示，看到判決書後會請中油三接提供詳細資訊，依照海岸管理法請海審會做最詳細的審查，以合乎最高行政法院判決的內容。

中油第三天然氣接收站開發案通過環評，獲內政部核發桃園「觀塘工業區海岸利用許可」，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等居民，以開發計畫危害藻礁生態等理由，提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院一審、更一審均判決居民敗訴，案經上訴，最高行政法院昨廢棄原判決，逆轉改判葉斯桂等部分居民勝訴，撤銷許可處分，全案確定。

劉世芳對判決表示，這是民國107年的案件到現在，處理的單位是內政部營建署，看到判決書後會請中油三接提供詳細資訊，依照海岸管理法，再請海審會做最詳細的審查，以合乎最高行政法院判決的內容。