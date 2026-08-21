入境換約...印尼工月薪4.8萬來台砍半 「履約人員」漏洞恐成人口販運

「我們怕被遣返，不敢不簽。」兩名印尼籍技術工以「履約人員」身分來台，原簽訂月薪4萬8596元契約，入境卻被要求改簽新合約，時薪砍半，工作內容也有落差。綠委林月琴與民團陪同陳情，質疑制度恐成跨國勞工保障漏洞。移民署表示，已啟動調查，並允諾一個月內提相關報告。

印尼籍技術員阿潘、阿努（均化名）去年應徵新加坡跨國集團謝菲爾德綠能來台工作，來台前簽署契約載明月薪4萬8596元，時薪約202元，並享有勞健保等福利。兩人去年11月抵台，隔天卻被要求另簽合約，薪資改為每小時5萬6270印尼盾，折合台幣約100元，且無勞保。

阿潘說，因不熟悉台灣申訴管道，擔心拒絕換約就可能失去工作、遭遣返，只能簽下第二份契約。兩人隨後被派往中油大林煉油廠相關標案及屏東工廠，從事磨砂、清潔、綁管、搬石頭及水泥等工作，與原先應徵的管線裝配有落差。兩人每月加班後總工時近300小時，收入才勉強近3萬，最低甚至曾僅領9000多元。

今年3月，阿潘在屏東工地遭鋼材砸中左腳，造成腳踝多處骨折。他表示，當時尚無勞、健保，因擔心無力負擔近20萬元醫療費而不敢開刀；醫療費後雖由資方支付，出院後卻被要求在醫師建議休養期間提早復工，否則將扣薪。

林月琴表示，原本便利企業引進專業技術人力的「履約人員」制度，不應成為規避勞動保障的管道。台灣產業發展不能建立在弱勢勞工身上，一旦發生職災，若企業間相互推卸責任，最後承擔後果的仍是勞工；要求勞動部落實履約人員審查、建立申訴及救濟管道，並立即啟動專案勞檢，清查是否還有其他勞工陷入類似處境。

台灣氣候行動網絡、台灣人權促進會提出五項訴求，要求移民署啟動人口販運調查，保障工人調查期間居留權益；勞動部建立個案救濟、安置及職災處理機制，並對業者專案勞檢；全面檢討履約人員審查及查核制度；另要求中油落實與圓翔營造契約中的勞工權益保障條款，經濟部落實企業人權盡職調查。

對此，勞發署表示，接獲申訴後已派案高雄、屏東地方政府調查，後續將釐清法律關係及權利；對於假借履約方式派遣、甚至涉及欺騙政府機關的行為高度重視，若查有違法一定嚴懲，也將檢討制度，避免遭不肖業者利用。勞發署表示，可提供當事人律師服務，外籍人士若權益受損，也可透過1955等管道尋求協助。

勞動部職業安全衛生署也說，事發後已接獲通報並派員到場檢查，將進一步釐清災害發生原因、相關雇主及後續責任。

移民署則強調，目前已啟動調查，將依人口販運防制法處理，並允諾一個月內提出相關報告。