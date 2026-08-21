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最高行撤銷三接海岸利用許可 內政部：深感意外
最高行政法院今天判決，撤銷內政部許可三接海岸利用的原處分。內政部指出，對判決結果深感意外，待收到判決書將釐清撤銷理由並請申請人中油提供相關資料，研議後續處理程序。
桃園市居民為保護藻礁，提告請求撤銷內政部許可三接（面積95.4公頃）海岸利用的原處分。最高行政法院今天認定，內政部未審認符合全部許可條件，明顯違法，判決撤銷原處分確定。
內政部透過文字回應，於民國107年依海岸管理法規定核發許可，後因居民提起行政訴訟，歷經111年台北高等行政法院原審及113年更審審理認定，內政部於法有據，維持原處分，但原告不服繼續上訴。
內政部說，對於最高行政法院判決撤銷內政部原處分的結果，深感意外，除尊重司法判決結果，待收到判決書將釐清撤銷原處分理由，並請申請人中油提供相關資料，研議後續處理程序。
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