最高行撤銷三接海岸利用許可 內政部：深感意外

據日本相關論壇文章轉載消息，行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德預計於8月底訪問日本，相關行程受到關注。民生黨主席張穆庭表示，台日長期維持密切交流，近年雙方在經貿、觀光、文化及地方交流等領域互動頻繁，行政院政務委員層級人士赴日交流，具有相當程度的象徵意義，也有助於台日雙方進一步深化實質合作。 陳金德現任行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員，過去曾任高雄市政府副市長、台灣中油董事長及宜蘭縣代理縣長，具有豐富行政經驗。長期以來，陳金德與賴清德總統共事，被外界視為賴清德信任的政務人馬。張穆庭認為，陳金德此次以行政院政務委員身分訪日，除了具有行政交流意義，也具有一定程度的政治意義。 張穆庭表示，此次訪日若能就公共建設、城市治理、觀光發展及地方創生等議題與日方交換意見，將有助於台灣借鏡日本經驗，也能進一步擴大雙方地方及民間交流。台灣與日本同樣面臨人口結構改變、地方發展及公共建設等課題，雙方在政策經驗及產業合作方面具有相當大的交流空間。 張穆庭指出，台日關係的深化不應僅停留在政治層面，更應進一步落實於產業與民間交流。日本在地方創生、高齡化因應、公共建設、城市治理及觀光發展等方面累積

2026-08-21 00:00