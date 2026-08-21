三接案逆轉 專家：中油恐難再增建儲槽

中油三接海岸利用許可原處分遭最高行政法院判決撤銷確定一案，中油昨晚表示，最高行是針對填海造地面積五公頃的部分，認為有行政瑕疵，而撤銷原處分，中油將針對判決內容提供資料給內政部，以便補正程序。不過，專家認為中油恐需擔心未來增建儲槽的民意阻力。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜表示，中油目前正計畫在三接擬再增六座儲氣槽，這個工程計畫是否受影響可能就很難說了，尤其是此判決對地方民意的影響力。

同時，三接主要是支援大潭電廠既有燃氣（七點六ＧＷ）與二○二八年國光新燃氣機組（一點二ＧＷ）的發電，若未來因此而出現供氣緊張，對北部電力影響甚大。

陳中舜說，大量電廠與供氣設施集中在同一區域，無論是環境衝擊或國安風險都很難視而不見。

陳中舜指出，在最新公布的一一四年全國電力資源供需報告中，規畫到二○三五年台灣將新增燃氣機組約二萬五九八○ＭＷ，按照政府先前的展綠、增氣、減煤、非核規畫，從二○二五至二○三五年我國燃氣電廠供電占比將一直保持在百分之五十上下，對全球推動淨零的趨勢下，其實是很特殊的安排。天然氣大量使用引發的衝突，後續應該會愈來愈明顯。