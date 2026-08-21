環團痛心「藻礁還是入了三接虎口」

中油三接九十五點四公頃開發案許可遭最高行政法院撤銷處分，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，這是遲來的正義，但無奈三接已經運轉，藻礁遭破壞，根本於事無補。環團也要求，環境部也應立即退回三接二期環評案，並呼籲桃園市政府將把大潭藻礁等南桃園藻礁生態納入，合併畫設為「南桃園藻礁生態系野生動物保護區」。

中油第三天然氣接收站開發工程位於桃園市大潭海岸觀塘工業區，二○一八年規畫九十五點四公頃開發案，興建天然氣接收站，包含浚深港區與填海造陸工程，獲內政部核發海岸利用許可，該開發案包含大潭藻礁Ｇ１、Ｇ２區，環團發起保護行動與珍愛藻礁公投。

當時蔡政府提出「再外推方案」，並縮小開發範圍到廿三公頃，去年中已完成通氣並試運轉，供應大潭電廠燃氣機組，後續還有二期六座燃氣儲槽等工程；最高法院撤銷九十五點四公頃開發案許可後，屬於再外推方案的三接設施與工程不受影響。

潘忠政現在是桃園海岸生態保育協會理事長，也是珍愛藻礁公投領銜人。潘忠政說，當初九十五點四公頃面積的海岸利用許可，是沒有通過環評的開發案，中油不會在意此判決，因為三接已經外推開發，但判決意義在於社會省思，若行政訴訟早點有確定結果，就不會浪費龐大社會成本。

「藻礁還是入了三接虎口。」潘忠政說，中油因為公投，才又提出再外推四四五公尺方案，就是現在已開發範圍，為何不一開始就提出？就算司法還環團公道，實際上已無法影響三接運作；現在柴山多杯孔珊瑚幾乎被淤泥覆蓋，Ｇ２區受三接影響最大。

在地議員吳進昌要求，三接二期工程應立即停工和廢除，不要再用種種藉口傷害生態。

台灣蠻野心足生態協會暨藻礁公投推動聯盟昨聲明，環境部也應立即退回三接二期環評案。另桃園市政府也應依當年農委會委託研究計畫的結論，將現有桃園觀新藻礁生態系野生動物保育區擴大，把大潭藻礁等南桃園藻礁生態納入，合併畫設為「南桃園藻礁生態系野生動物保護區」。