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逆轉確定 中油三接開發許可遭撤銷

聯合報／ 記者林孟潔張裕珍鄭國樑張曼蘋陳儷方／連線報導
中油三接九十五點四公頃開發案許可昨遭最高行政法院撤銷處分，環團直言，三接已改採「再外推方案」開發不受影響，雖是遲來的正義，藻礁仍遭到破壞。圖為施工中的三接工程與大潭藻礁。聯合報系資料照
中油三接九十五點四公頃開發案許可昨遭最高行政法院撤銷處分，環團直言，三接已改採「再外推方案」開發不受影響，雖是遲來的正義，藻礁仍遭到破壞。圖為施工中的三接工程與大潭藻礁。聯合報系資料照

中油第三天然氣接收站（三接）開發案通過環評，獲內政部核發桃園「觀塘工業區海岸利用許可」，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等居民，不滿內政部許可面積九十五點四公頃開發計畫，危害藻礁生態，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院一審、更一審均判決居民敗訴，案經上訴，最高行政法院昨廢棄原判決，逆轉改判葉斯桂等部分居民勝訴，撤銷許可處分，全案確定。

據了解，因許可處分被撤銷，內政部未來將重新審查；至於目前正在進行的中油三接工程，是當時蔡政府提出「再外推方案」，縮小開發範圍到廿三公頃，進度不受本案影響。三接先期工程已於二○二五年六月投入測試運轉、供應大潭電廠所需天然氣。

葉斯桂說，官司勝訴還環團公道，但環境能復原嗎？想到就心好痛，要求三接工程全面停工，將現址畫為生態保護區。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政感慨，三接已運轉，藻礁已被破壞，於事無補。

桃園觀塘工業區中油三接開發案，通過環評後，內政部依海岸管理審查會決議補正完成後，二○一八年函覆中油核發海岸利用許可，但環團、桃園居民葉斯桂等六人，認為開發基地距離桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區不到五公里，填海造地也違反海岸管理法的規定，提起行政訴訟，要求撤銷許可。

台北高等行政法院一審及更一審均認為中油提出申請案後，歷經桃市府初審、海審會專案小組現地會勘及四度召開專案小組會議審議，確實依據規定逐一審議討論，內政部處分無違誤，判決葉斯桂等人敗訴。

案經上訴，最高行政法院認為，中油說明書所載避免或減輕生態環境衝擊採取的措施，海審會未說明如何認為符合許可條件的理由，另中油提出的保育計畫，內政部處分許可前沒有審議，處分理由也沒有相關說明。

最高行指出，海審會僅審認中油申請案對自然海岸的使用，符合法定要件之一「最小需用原則」，但沒有針對彌補或復育生態環境損失的措施，說明為何符合許可條件。

判決指出，海審會除了「最小需用原則」外，其他要件均未審查，內政部依海審會審議結果，未經審認申請案確實符合全部許可條件，即處分許可，不符海岸管理法規定，廢棄更一審判決，撤銷內政部許可處分，葉斯桂等部分居民勝訴。

另潘忠政等二人提告認為三接危害身體及生命安全；最高行認為，兩人居住地點距離中油申請案開發基地十九點八八公里，難認因工程所在地特殊性質，生命、身體、財產等權益會受影響，駁回兩人上訴，判決確定。

對於最高行撤銷許可處分，內政部表示，深感意外，除尊重司法判決結果，待收到判決書將釐清撤銷原處分理由，並研議後續處理程序。中油表示，這兩案不影響核心施工區域及外擴防波堤海岸利用許可，供氣不受影響，將針對判決內容提供相關資料予內政部，做為後續訴訟答辯說明，以便補正程序。

三接 中油 觀塘

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