三接開發許可判決出爐 中油：不影響外擴防波堤施工

最高行政法院今針對中油第三座液化天然氣接收站（三接）相關行政訴訟作出判決。針對相關結果，中油今日回應表示，將提供資料予配合內政部，作為後續訴訟答辯說明，並強調上述判決不涉及三接核心施工區域海岸利用許可，不影響目前外擴防波堤施工。

據悉，由於桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等居民，不滿內政部許可面積95.4公頃的桃園觀塘工業區第三座液化天然氣接收站開發計畫，提行政訴訟救濟，一審、更一審均判決居民敗訴，案經上訴，最高行政法院今廢棄判決，自為改判葉斯桂等部分居民勝訴，撤銷許可處分，全案確定。

另搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政等2人提告部分，最高行則駁回上訴，維持一審判決，即2人敗訴確定。

針對20日最高行政法院裁定兩項判決，中油公司回應如下：