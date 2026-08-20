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中油三接95.4公頃開發許可逆轉撤銷 藻礁公投領銜人潘忠政：遲來正義

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
環團早期在G2區拍到的柴山多杯孔珊瑚上面多少有沙和粉塵，但看不到淤泥。圖／珍愛藻礁公投領銜人潘忠政提供
環團早期在G2區拍到的柴山多杯孔珊瑚上面多少有沙和粉塵，但看不到淤泥。圖／珍愛藻礁公投領銜人潘忠政提供

中油第三天然氣接收站開發案獲內政部核發95.4公頃面積海岸利用許可，環團居民提起行政訴訟救濟，歷經多年審判，最高行政法院今撤銷許可處分。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，這是「遲來的正義」，但無奈的是三接已經運轉，藻礁遭受破壞，仍讓人感覺於事無補。

潘忠政現為桃園海岸生態保育協會理事長，也是2021年珍愛藻礁公投領銜人，他在桃園長期為保護藻礁等環境議題奔走。他與葉思桂等居民不滿內政部核發的桃園觀塘工業區海岸利用許可影響沿海環境與生態，提起行政訴訟，歷經7年多審理、上訴，最高行政法院今逆轉，判決撤銷許可處分。

潘忠政今晚也接到律師通知判決結果，接受本報記者訪問說「這是遲來的正義」，雖然三接工程後續經過「外推又外推」，去年也已開始運作，但時隔七年勝利，讓他對於法官願意站在法理制高點做出判決，給予肯定與感佩。

不過，潘忠政也感嘆行政訴訟結果如果可更加速進行、盡快獲明確判決，這幾年來社會就不會付出那麼多慘痛的代價。過程中曾經歷黑箱環評、蠻幹闖關等爭議，2021年推動珍愛藻礁公投時也造成意識形態對立與社會紛擾。

「到現在7年來，美好的環境生態也遭到破壞了。」潘忠政說，後續也因為推動公投緣故，中油後續才又提出再外推455公尺的方案，但也讓他不禁想問，為何不在一開始就提出外推開發方案；儘管現在司法還他們公道，但實際上已經無法影響現在的三接運作，「藻礁還是進入了三接虎口」。

潘忠政也回顧這幾年訴訟過程「一關過一關」，直到如今獲悉撤銷許可處分的結果，讓人感覺訝異也覺得感激，「司法體系還是沒有死亡」，也盼社會就此案例省思程序正義的問題，若在一開始訴訟時，法官高瞻遠矚，認定許可處分有問題的話，也能盡早還給他們公道與社會正義。

潘忠政近年定期到三接附近海岸探勘，了解一級保育類柴山多杯孔珊瑚的存活情形。他說，尤其G2區受到三接影響最為嚴重，柴山多杯孔珊瑚幾乎被淤泥覆蓋「活得很悲慘」，這與三接工程置放沉箱，擾動淤泥有很大關係。

「原本的珊瑚應該是清秀美麗的樣貌，但現在幾乎都被淤泥埋住。」潘忠政分享前後對比照片，如今的珊瑚幾乎都被大片淤泥掩埋，看了令人傷心，但中油都不願意承認是三接工程造成，並持續對於他們實地調查處處受限。

環團近期拍到G2區一級保育類柴山多杯孔珊瑚被淤泥覆蓋。圖／珍愛藻礁公投領銜人潘忠政提供
環團近期拍到G2區一級保育類柴山多杯孔珊瑚被淤泥覆蓋。圖／珍愛藻礁公投領銜人潘忠政提供

潘忠政（右）現為桃園海岸生態保育協會理事長，也是2021年珍愛藻礁公投領銜人，他在桃園長期為保護藻礁等環境議題奔走。圖／取自潘忠政臉書
潘忠政（右）現為桃園海岸生態保育協會理事長，也是2021年珍愛藻礁公投領銜人，他在桃園長期為保護藻礁等環境議題奔走。圖／取自潘忠政臉書

中油 公投 藻礁 三接 內政部 潘忠政

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