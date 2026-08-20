內政部：已培訓16.3萬防災士 今年首度參與國慶遊行

內政部今天表示，全國已完成培訓16萬3507名防災士，今年將朝社區、民間組織及關鍵基礎設施等面向推廣，朝年底20萬名防災士目標邁進。同時為展現防災士作為「全社會防衛韌性」理念的一分子，今年將首度邀請他們參與國慶遊行。

內政部下午舉行部務會報後記者會，由常務次長吳堂安主持，消防署主任秘書鄭志強報告防災士培訓成果。

吳堂安表示，內政部持續深化公私協力，結合中央、地方與民間力量，讓防災韌性扎根到台灣各地。今年將首度邀請防災士參與國慶遊行表演活動，展現防災士做為「全社會防衛韌性」理念的一分子。

吳堂安指出，為讓民眾具備防災能力，內政部2018年起推動防災士培訓制度，補助地方政府培訓，並偕同國防部、交通部等中央部會，串連22個直轄市、縣市政府及24家培訓機構，針對常備役男及替代役男、警察、保全人員等擴大培訓，培訓對象從村里延伸至百工百業，讓防災知能深入民眾生活安全的第一線。

鄭志強表示，防災士培訓將擴大辦理、多元發展，推動對象不限年齡性別，課程包含緊急救護、避難收容等實用技能，並將從3面向推廣，第1為社區與居住安全，納入保全、公寓大廈管理委員、村里長及幹事，扎根基層防救災能量。第2為民間團體與企業組織，串連慈濟等非政府組織（NGO）及經濟部所屬事業機構，建構社會協作網絡。

鄭志強說，第3為關鍵基礎設施（CI）與交通運輸，包含關鍵基礎設施及計程車等從業人員，強化國家CI韌性。

針對16萬3507名防災士的分布，鄭志強指出，人數最多的是新北市，達2萬9007人，台北市、台中市與高雄市皆為1萬9000餘人。其中11萬7729名為男性、占72%，女性4萬5778名、占28%。

為落實防災自助與互助，消防署也提醒民眾平時即備妥緊急避難包，以「個人化需求」為核心，以輕量雙肩背包裝備，標註內容物更新日期，每半年檢查一次。男性約15公斤、女性約10公斤以內為原則，基本必備項目包括飲水與乾糧、個人醫藥與清潔用品、保暖衣物、重要證件與少量現金、手電筒、可攜式收音機與電池、哨子、筆記本與筆、行動電源等。