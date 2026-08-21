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台日高層交流受矚目　行政院政務委員傳月底訪日

撰文／ 民生黨黨主席 張穆庭

據日本相關論壇文章轉載消息，行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德預計於8月底訪問日本，相關行程受到關注。民生黨主席張穆庭表示，台日長期維持密切交流，近年雙方在經貿、觀光、文化及地方交流等領域互動頻繁，行政院政務委員層級人士赴日交流，具有相當程度的象徵意義，也有助於台日雙方進一步深化實質合作。

陳金德現任行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員，過去曾任高雄市政府副市長、台灣中油董事長及宜蘭縣代理縣長，具有豐富行政經驗。長期以來，陳金德與賴清德總統共事，被外界視為賴清德信任的政務人馬。張穆庭認為，陳金德此次以行政院政務委員身分訪日，除了具有行政交流意義，也具有一定程度的政治意義。

張穆庭表示，此次訪日若能就公共建設、城市治理、觀光發展及地方創生等議題與日方交換意見，將有助於台灣借鏡日本經驗，也能進一步擴大雙方地方及民間交流。台灣與日本同樣面臨人口結構改變、地方發展及公共建設等課題，雙方在政策經驗及產業合作方面具有相當大的交流空間。

張穆庭指出，台日關係的深化不應僅停留在政治層面，更應進一步落實於產業與民間交流。日本在地方創生、高齡化因應、公共建設、城市治理及觀光發展等方面累積相當經驗，台灣也可以透過更多制度化交流，吸收相關經驗，並為雙方企業、地方及青年創造更多合作機會。

此外，據相關消息，日本自由民主黨眾議員新藤義孝近期也預計訪台，相關動向同樣受到關注。新藤義孝曾任日本經濟再生擔當大臣、總務大臣等職務，目前仍為日本眾議院議員，過去也曾多次訪台，長期關注台日關係及區域議題。2006年新藤義孝首次訪台時，曾獲時任總統陳水扁接見，雙方就台日關係等議題交換意見。

張穆庭表示，台日之間有著複雜的歷史背景，固然不應迴避，但今天仍有必要透過交流增加理解，並在文化、教育、青年、觀光及產業等領域尋求更多合作。民生黨反對日本軍國主義及軍事擴張，但不反對台日正常交流，並支持以和平、理性及相互尊重為基礎，持續推動台日交流。張穆庭也表示，民生黨未來不排除訪問日本，透過實際交流了解日本社會，並就青年、文化、教育及民生等議題與日方交流。

同時，張穆庭也強調，台日交流應建立在相互尊重與對等的基礎上，台灣沒有必要在對日交往中自我矮化，也不應接受任何形式的降格對待。行政院官員出訪外交，本就應該公開、正當且有尊嚴地進行，若刻意採取低調甚至偷偷摸摸的方式，不僅容易造成社會疑慮，也不利於台灣正常拓展對外關係。台日既然要進一步深化交流，就更應在相互尊重、平等互惠的原則下進行，讓交流真正成為增進彼此理解與合作的橋梁。

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