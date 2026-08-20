穆斯林旅遊評比台灣並列第3 總統：續打造友善環境

總統賴清德今天表示，宗教自由是基本人權，也是台灣重視的價值。最新「2026年全球穆斯林旅遊指數」，台灣在非伊斯蘭合作組織目的地與英國並列第3名，政府將持續打造穆斯林友善環境，讓不同信仰、文化背景的人都能彼此尊重、安心生活。

總統府發布新聞稿指出，賴總統接見「115年中華民國回教朝覲團」，恭喜團員完成伊斯蘭教最神聖的朝覲功課，並感謝回教協會長期努力，增進台灣與伊斯蘭世界互動與了解。

總統表示，宗教自由是基本人權，也是台灣重視的價值。台灣尊重多元、包容差異，讓不同宗教在這塊土地上自由發展，因此形塑台灣豐富的文化樣貌。根據美國「自由之家」對世界各國宗教自由的評比，台灣獲得滿分，是完全宗教自由的國家。

賴總統說，政府非常重視穆斯林的飲食與朝拜等生活習慣，這些年，從交通、觀光到餐飲等面向，持續打造穆斯林友善環境。像是在主要交通樞紐及景點，包括國際機場、車站、國家公園、國家風景區及國道服務區，設置祈禱室或淨下設施。同時全國已有超過350家餐廳取得清真相關認證。對於不足之處，政府將持續改善、持續加油。

他表示，政府不僅努力營造友善的旅遊環境，更要讓不同信仰、不同文化背景的人，都能彼此尊重、安心生活。最新公布的「2026年全球穆斯林旅遊指數」，台灣在非伊斯蘭合作組織目的地評比與英國並列第3名。這項成果代表國際社會肯定台灣在社會安全、信仰自由及友善旅遊環境上的努力，也激勵台灣持續深化各項措施，讓台灣成為穆斯林更值得信賴、更樂於造訪的國家。

總統期盼朝覲團繼續發揮影響力，協助台灣與伊斯蘭世界累積更多理解、深化夥伴關係。他相信在攜手努力之下，將有更多穆斯林認識台灣、走進台灣，為彼此的交流合作貢獻更多力量。政府會努力讓穆斯林在這塊土地上，更自由自在且多元地生活。