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考試院院會通過 放寬公務員提敘制度

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院院會今審議通過，公務人員俸給法施行細則及公務人員曾任公務年資採計提敘俸級認定辦法修正草案，鬆綁公務人員提敘制度，以提升具公部門多元服務資歷及專長人才報考公職誘因。圖／考試院提供
考試院院會今審議通過，公務人員俸給法施行細則及公務人員曾任公務年資採計提敘俸級認定辦法修正草案，鬆綁公務人員提敘制度，以提升具公部門多元服務資歷及專長人才報考公職誘因。圖／考試院提供

考試院院會今天審議通過公務人員俸給法施行細則部分條文修正草案，及公務人員曾任公務年資採計提敘俸級認定辦法修正草案，放寬公務人員曾任政府機關（構）、公立學校全職專任契約進用人員年資得採計提敘俸級，適度放寬公務員曾任公務年資，與擬任職務工作性質相近的認定標準，近日發布施行。

考試院說，近年受少子女化、民間就業市場競爭等因素影響，公務人員考試報考人數明顯減少，為提升公職的吸引力，考試院積極研修相關人事法規，持續推動各項攬才、留才措施。

這次修正俸給法施行細則及提敘認定辦法，適度鬆綁公務人員提敘制度，鼓勵具機關學校行政歷練及專業經驗的人才投入公職，繼續為國人服務。現行規定，僅有機關學校依聘用人員聘用條例、行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法等，規定進用的約聘僱人員年資，可在擔任公職後，依規定採計提敘俸級。

考試院指出，近年機關學校用人方式日益多元，除約聘僱人員外，廣泛運用其他契約人力辦理業務，例如約用社會工作師、約用法官助理、國立大學契約進用的非主管職員，及高級中等以下學校代理教師等，這些人員與約聘僱人員，都是機關學校因業務需要進用的人力。

這次修正俸給法施行細則，將年資採計範圍適度擴大至機關學校其他全職專任契約進用人員；未來如擔任公務人員，其曾任年資符合職等相當、工作性質相近及服務成績優良等要件，可採計提敘俸級。

配合年資採計範圍放寬，考試院修正提敘認定辦法相關規定。職等相當部分，依契約進用人員的報酬支給，是否具有全國一致標準，分別由銓敘部會同各該主管機關，或由原服務機關依其業務內容，及職責繁重程度等覈實認定。工作性質相近部分，適度放寬現行認定標準，使其與職系調任規定適度脫鉤。

經銓敘審定簡任第12職等以上者，以及簡任第11職等以下，擬任行政類職系職務者，曾任各職系公務年資均可認定與擬任職務工作性質相近；至簡任第11職等以下，擬任技術類職系職務者，考量其專業需求，適度對曾任行政類職系職務認定予以限縮。

公務員 考試院 人力

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