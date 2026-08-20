台灣、斐濟簽署MOU 兩國共推智慧農業及人才培育

台灣與斐濟18日簽署合作備忘錄（MOU），國合會駐斐濟技術團與斐濟國立大學將攜手合作，共同推動學生實習、示範農場建置、人員交流及農業技術推廣等一系列計劃，強化雙方在農業科學、技術及教育領域的互助關係。

斐濟代表處今天發布新聞稿指出，在斐濟國立大學（FNU）Nasinu校區舉行的合作備忘錄簽署典禮上，駐斐濟代表處代表吳正偉與FNU校長Unaisi Nabobo-Baba簽署合作備忘錄，並互贈紀念品，象徵雙方進一步建立更緊密的農業教育與技術合作夥伴關係。

斐濟國立大學農林漁學院院長卡力歐（Dr. KaliovaRavuiwasa）致歡迎詞時提到，他曾赴台灣的國立中興大學攻讀碩博士，對台灣農業發展及技術優勢至表肯定。他透露，未來5年，學院將積極導入科技與「智慧農業」（Smart Agriculture），提升青年學子投入農業的意願及專業能力。

卡力歐表示，斐濟國立大學正積極拓展北島（Vanua Levu）服務據點，包括Bua地區水產養殖及Colo-i-Suva林業等領域；期待與駐斐濟技術團持續擴大合作範圍，共同建立具實務應用價值的「生活實驗室」（Living Laboratory），讓教育、研究與產業實務進一步接軌。

斐濟國立大學校長Unaisi Nabobo-Baba致詞表示，藉由簽署合作備忘錄所建立的交流平台，讓學生有機會參與駐斐濟技術團農業技術轉移中心（CATT）的實務學習，有助於學生將課堂所學與實際農業生產結合。

駐斐濟代表吳正偉致詞說，台灣技術團深耕斐濟近50年，長期致力於提升當地糧食安全及氣候韌性。

吳正偉指出，此次合作將聚焦教育培訓與智慧農業技術應用，其中包括開放駐團相關設施供FNU學生學習組織培養及智慧溫室操作，以及規劃於斐濟國立大學 Koronivia校區建置約308平方公尺的聯合示範農場，由駐團提供種子、現代化灌溉系統及智慧農業設備，相關合作將會成為重要的教學、實習及技術驗證的場域。