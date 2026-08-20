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中共公布網路監管新規 民進黨中國部示警

中央社／ 台北20日電

民進黨中國部今天表示，中國公安部公布新版網路監管辦法，把公安監管伸進人民生活，呼籲民眾赴中國前務必審慎評估必要性，並降低手機、電腦、個人資料及工作資訊的曝險。

民進黨中國部在臉書撰文指出，中共正打造「由內到外、從嚴從密」的威權法律工具鏈，而且中國公安部8月7日公布新版公安機關網絡空間安全監督檢查辦法，將於10月1日施行，進一步擴大公安機關對網路營運、數據安全及個人資訊處理活動的監督檢查權限。從網路、數據到個人資訊，中共當局持續以「國家安全」之名，把公安監管伸進人民生活的每一個角落。

民進黨中國部表示，自2014年中國國家主席習近平提出「總體國家安全觀」以來，中共當局就不斷擴張國安概念與執法權力，逐步構築一套「由內到外、從嚴從密」的威權法制高牆，而中共威權法制可分為四波擴權，包括國安全面化、資訊國安化、國安執法外溢，以及意識形態法制化。

民進黨中國部指出，中共當局的對台法律戰正在從反獨、懲獨，一步步推向促統，甚至是「強制促統」，企圖用中國內國法，替政治脅迫、跨國鎮壓，甚至為武力侵略台灣製造法律依據。

民進黨中國部說，從思想、言論、網路、數據到人身活動，從中國境內一路延伸到台灣與海外，各項法律彼此串聯，逐步形成「入境盤查、資料蒐集、網路監控、思想審查、司法追訴、跨國鎮壓」的完整威權法律工具鏈。

民進黨中國部指出，中國法律經常存在定義模糊、執法不透明及政治凌駕司法等問題，呼籲民眾赴中國前務必審慎評估必要性，並降低手機、電腦、個人資料及工作資訊的曝險，切勿低估相關人身與資訊安全風險。

民進黨中國部表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共任何內國法，都無權片面拘束台灣人民，更不能以國安之名，把監控、追訴、政治脅迫與強制統一包裝成依法行政。

中共 網路 民進黨

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