外交部：烏干達歸還4本台灣護照 各國應排除政治干擾

4名台籍人士入境烏干達遭扣留護照，烏方以「一中原則」要求民眾持中國護照蓋入境章，才歸還中華民國護照。外交部發言人蕭光偉今天表示，在駐處與烏干達台灣商會共同協處下，烏方已將4本護照全數發還，他呼籲各國尊重台灣的護照，排除不必要政治干擾。

外交部接獲通報，繼先前2名台籍人士在烏干達首都康培拉（Kampala）恩特貝（Entebbe）機場遭移民官員扣留護照，其中1人遭遣返後，當地時間12日3名持台灣護照的台商及家屬入境烏國首都機場時，再遭烏國機場移民官員扣留護照，之後雖允許入境，但要求民眾持中國護照蓋入境章戳，始可返還台灣護照，並表示此舉是執行烏國的「一中政策」。

外交部發言人蕭光偉今天表示，此案發生後，外交部第一時間責成兼轄烏干達的駐索馬利蘭代表處密切掌握，並與烏干達台灣商會共同全力協處，積極與烏方溝通。烏國機場移民局已於當地時間19日將遭留置的4本台灣護照全數發還。

外交部嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣一天，此為國際客觀公認的事實。中方藉機政治炒作、矮化台灣主權的謬論，完全無法改變客觀現狀，更凸顯其對外施壓的威權本質。

蕭光偉呼籲各國政府秉持專業與務實原則，排除不必要的政治干擾，尊重台灣合法護照與旅行文件，以確保雙邊正常經貿及民間交流權益。