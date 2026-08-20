翻轉「怪咖」定義　隆中向上教育基金會的影像實踐

在講求標準化與主流價值的教育體系中，「不一樣」容易被貼上標籤。獲得人文企業獎「教育提升卓越及創新特別獎」的隆中向上教育基金會，從青年培力與創新教育出發，透過「怪咖計畫」記錄多元生命故事，將性別平等、海洋保育與職涯探索等議題帶進校園、企業與日常，推動一場溫柔而深遠的社會變革，讓更多人學習理解彼此的差異，接納身邊的不同。

「怪咖」從命名開始撕掉標籤

2016 年成立的隆中向上教育基金會，是創辦人顧剛維董事長在遊戲產業創業12年後，投身協助青年培力、尋找自我價值而成立的平台。2018 年，布袋戲傳習紀錄片《紅盒子》的校園巡迴是關鍵轉折。看見學生們觀影時專注而熱切的眼神，顧剛維體悟到影像觸動人心的力量，隔年啟動「怪咖計畫」，合作並贊助 18 部紀錄短片的拍攝，以三年時間透過院線、影展、電視與社群平台放映，並串聯校園、民間組織與企業共創行動，傳遞多元價值及社會共融理念。

為何命名為「怪咖」？基金會卜仲妍策略長解釋，起初曾考慮「無名英雄」，但覺得太過遠大，與影片中那些面臨困境、抉擇與掙扎的生命主體不符。而「怪咖」則有其深刻的定義：「怪」代表獨一無二，「咖」則是厲害的角色。片中主角或許不符合主流期待，卻選擇走自己的路，將獨特性化為改變社會的力量。

紀錄片總監製楊力州導演說：「每個人都曾經是怪咖，在還沒有變成正常人之前。」基金會也希望藉此提醒社會，看見每個人的不同，並多一分理解與同理。

怪咖系列紀錄片《動保蝙蝠俠》、《非法母親》試映會對談交流現場。以真實生命故事共感連結為入口，撕下社會標籤，開啟多元價值的理解與對話。(圖/隆中向上教育基金會)

影像是跨越時空的共感引擎

為什麼選擇用「紀錄片」做議題教育？卜仲妍說：「故事本來就是傳承文化最原始的力量，而影像最迷人的地方，在於它壓縮了時間與空間，呈現了生命的價值與重量。」

在課堂中，老師難帶學生實地走訪現場，紀錄片卻能在短短 10到 20 多分鐘內，帶學生進入原本難以觸及的生命情境。一位教案徵選獲獎老師，就以探討兒童表意權的《大孩小人》影片，引導高職特教班學生表達需求。課後意外發現，孩子們過去遲到或表現狀況不佳，竟是因為對實習工廠原料過敏不敢表達。老師透過影片開啟了對話，讓孩子們找回表達權益的勇氣 。

從性別平權、海洋保育、移工議題到思覺失調症家庭的支持，這些影片在小學與國高中引發極大的迴響。真實生命沒有標準答案，「怪咖計畫」的多元議題給師生留下更多思辨空間，讓教師能依教學需求發展不同切入角度。

「我們也常從老師的教學應用及課堂轉變獲得驚喜，了解到原來可以用這樣的角度帶出新的見解。」卜仲妍說。

與教育現場同行 發揮社會影響力

自 2024 年起，連續三年舉辦的怪咖教案徵選計畫，將基金會角色定位為教育現場的同行者，鼓勵啟動課堂的思辨及行動，透過與教師的經驗交流，探索如何以影像引導學生思考性平、環保及成長迷惘等議題。

為了不讓觀影後的感動只留在當下，基金會從「共感、思辨到行動」建構了支持系統。在官網集結歷年師培工作坊、超過 240 筆教育資源與學習講義，供免費下載；也積極與體制內外的創新教育團體合作，與 DFC 臺灣（Design for Change Taiwan）、學思達教育基金會開發行動教育資源包，透過工作坊分享教學經驗，讓教材成為可複製、延伸的教學模組。

「把行動交還給學習者」的理念，也延伸至大學校園。2025 年基金會與 Hahow 好學校推出為期 5 個月的「全台師生跨域影響力公益計畫」，吸引超過 170 位師生透過自主學習提案，探索社會議題。參與者除了能學習百餘堂線上課程，也能結合紀錄片的議題視角，規劃專屬的學習地圖。令團隊印象深刻的是，有醫學院學生從零基礎自學程式設計，打造專為長輩設計的醫療友善網站，當學習與真實社會情境產生連結，主動性便自然萌芽。

2025 年基金會與玩轉學校合作開發《變色星球》怪咖主題桌遊，提供教師更多引導思辨與體驗學習的工具。透過情境模擬與角色扮演，引導玩家在兩難抉擇中練習換位思考，感受每一次選擇背後的勇氣與代價。

2025年怪咖教育力論壇特設「怪咖行動教室」特區，以課桌椅具象展示第二屆獲獎教案成果，生動呈現「從思辨到行動」的教學創新路徑。(圖/隆中向上教育基金會)

跨足企業端 從共感走向共創

基金會也將「怪咖計畫」延伸至企業。面對企業日益重視的多元共融（DEI），怪咖桌遊與議題工作坊成為促進團隊對話、練習換位思考的工具。

與奇美食品長達三年的深度合作，分別以「海洋保育」、「親子對話」、「人才培育」為主題，活化奇美食品幸福工廠場域，讓原有的親子觀光場域延伸出教育、人才培育與永續行動等不同可能。

第一年以海洋保育紀錄片為核心，促成奇美成立淨灘小隊，並結合「袋我走」舊褲回收循環計畫與 「Soga Stop ! 」愛地球行動插畫展，注入永續話題。第二年，以紀錄片《大孩小人》舉辦親子對話工作坊，邀請片中主角與導演現身分享，鼓勵孩子向父母說出深藏內心的想法，開啟親子真誠對話。

第三年則以《在他的獎牌中迷惘》為主題，邀請台南應用科技大學學生參與館外教學與職涯交流，探索未來方向，也搭起企業與在地人才接軌的橋梁。

基金會以紀錄片《在他的獎牌中迷惘》為主題，邀請技職國手及奇美食品業務及人資主管跟同學分享職涯面及企業面的經歷。(圖/隆中向上教育基金會)

讓溫柔的改變持續發酵

「紀錄片或許是平靜的，但它能引發深刻的思考。」

回顧這幾年的歷程，「怪咖」紀錄片從國內影展走向香港亞洲電影節，也獲得日本NPO組織跨國合作洽詢。「怪咖」的故事不僅在國內獲得共鳴，更讓海外觀眾驚艷於台灣社會對不同生命經驗的包容與理解。

談到未來展望，卜仲妍分享，基金會將持續累積從影像出發的教育實踐，陪伴年輕世代深化「感動、思考、行動」的學習路徑，扮演好串聯者的角色，讓既有資源在不同場域中產生新的應用，逐步形成共學、共創、共好的行動網絡。

「我們相信，從生命故事出發、引發思辨與共感的溫柔變革，能夠走得更遠。」透過紀錄片，邀請每個人在尋找自我的路上，學會擁抱獨一無二的自己，發揮善的影響力。