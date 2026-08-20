翻轉「怪咖」定義 隆中向上教育基金會的影像實踐
在講求標準化與主流價值的教育體系中，「不一樣」容易被貼上標籤。獲得人文企業獎「教育提升卓越及創新特別獎」的隆中向上教育基金會，從青年培力與創新教育出發，透過「怪咖計畫」記錄多元生命故事，將性別平等、海洋保育與職涯探索等議題帶進校園、企業與日常，推動一場溫柔而深遠的社會變革，讓更多人學習理解彼此的差異，接納身邊的不同。
「怪咖」從命名開始撕掉標籤
2016 年成立的隆中向上教育基金會，是創辦人顧剛維董事長在遊戲產業創業12年後，投身協助青年培力、尋找自我價值而成立的平台。2018 年，布袋戲傳習紀錄片《紅盒子》的校園巡迴是關鍵轉折。看見學生們觀影時專注而熱切的眼神，顧剛維體悟到影像觸動人心的力量，隔年啟動「怪咖計畫」，合作並贊助 18 部紀錄短片的拍攝，以三年時間透過院線、影展、電視與社群平台放映，並串聯校園、民間組織與企業共創行動，傳遞多元價值及社會共融理念。
為何命名為「怪咖」？基金會卜仲妍策略長解釋，起初曾考慮「無名英雄」，但覺得太過遠大，與影片中那些面臨困境、抉擇與掙扎的生命主體不符。而「怪咖」則有其深刻的定義：「怪」代表獨一無二，「咖」則是厲害的角色。片中主角或許不符合主流期待，卻選擇走自己的路，將獨特性化為改變社會的力量。
紀錄片總監製楊力州導演說：「每個人都曾經是怪咖，在還沒有變成正常人之前。」基金會也希望藉此提醒社會，看見每個人的不同，並多一分理解與同理。
影像是跨越時空的共感引擎
為什麼選擇用「紀錄片」做議題教育？卜仲妍說：「故事本來就是傳承文化最原始的力量，而影像最迷人的地方，在於它壓縮了時間與空間，呈現了生命的價值與重量。」
在課堂中，老師難帶學生實地走訪現場，紀錄片卻能在短短 10到 20 多分鐘內，帶學生進入原本難以觸及的生命情境。一位教案徵選獲獎老師，就以探討兒童表意權的《大孩小人》影片，引導高職特教班學生表達需求。課後意外發現，孩子們過去遲到或表現狀況不佳，竟是因為對實習工廠原料過敏不敢表達。老師透過影片開啟了對話，讓孩子們找回表達權益的勇氣 。
從性別平權、海洋保育、移工議題到思覺失調症家庭的支持，這些影片在小學與國高中引發極大的迴響。真實生命沒有標準答案，「怪咖計畫」的多元議題給師生留下更多思辨空間，讓教師能依教學需求發展不同切入角度。
「我們也常從老師的教學應用及課堂轉變獲得驚喜，了解到原來可以用這樣的角度帶出新的見解。」卜仲妍說。
與教育現場同行 發揮社會影響力
自 2024 年起，連續三年舉辦的怪咖教案徵選計畫，將基金會角色定位為教育現場的同行者，鼓勵啟動課堂的思辨及行動，透過與教師的經驗交流，探索如何以影像引導學生思考性平、環保及成長迷惘等議題。
為了不讓觀影後的感動只留在當下，基金會從「共感、思辨到行動」建構了支持系統。在官網集結歷年師培工作坊、超過 240 筆教育資源與學習講義，供免費下載；也積極與體制內外的創新教育團體合作，與 DFC 臺灣（Design for Change Taiwan）、學思達教育基金會開發行動教育資源包，透過工作坊分享教學經驗，讓教材成為可複製、延伸的教學模組。
「把行動交還給學習者」的理念，也延伸至大學校園。2025 年基金會與 Hahow 好學校推出為期 5 個月的「全台師生跨域影響力公益計畫」，吸引超過 170 位師生透過自主學習提案，探索社會議題。參與者除了能學習百餘堂線上課程，也能結合紀錄片的議題視角，規劃專屬的學習地圖。令團隊印象深刻的是，有醫學院學生從零基礎自學程式設計，打造專為長輩設計的醫療友善網站，當學習與真實社會情境產生連結，主動性便自然萌芽。
2025 年基金會與玩轉學校合作開發《變色星球》怪咖主題桌遊，提供教師更多引導思辨與體驗學習的工具。透過情境模擬與角色扮演，引導玩家在兩難抉擇中練習換位思考，感受每一次選擇背後的勇氣與代價。
跨足企業端 從共感走向共創
基金會也將「怪咖計畫」延伸至企業。面對企業日益重視的多元共融（DEI），怪咖桌遊與議題工作坊成為促進團隊對話、練習換位思考的工具。
與奇美食品長達三年的深度合作，分別以「海洋保育」、「親子對話」、「人才培育」為主題，活化奇美食品幸福工廠場域，讓原有的親子觀光場域延伸出教育、人才培育與永續行動等不同可能。
第一年以海洋保育紀錄片為核心，促成奇美成立淨灘小隊，並結合「袋我走」舊褲回收循環計畫與 「Soga Stop ! 」愛地球行動插畫展，注入永續話題。第二年，以紀錄片《大孩小人》舉辦親子對話工作坊，邀請片中主角與導演現身分享，鼓勵孩子向父母說出深藏內心的想法，開啟親子真誠對話。
第三年則以《在他的獎牌中迷惘》為主題，邀請台南應用科技大學學生參與館外教學與職涯交流，探索未來方向，也搭起企業與在地人才接軌的橋梁。
讓溫柔的改變持續發酵
「紀錄片或許是平靜的，但它能引發深刻的思考。」
回顧這幾年的歷程，「怪咖」紀錄片從國內影展走向香港亞洲電影節，也獲得日本NPO組織跨國合作洽詢。「怪咖」的故事不僅在國內獲得共鳴，更讓海外觀眾驚艷於台灣社會對不同生命經驗的包容與理解。
談到未來展望，卜仲妍分享，基金會將持續累積從影像出發的教育實踐，陪伴年輕世代深化「感動、思考、行動」的學習路徑，扮演好串聯者的角色，讓既有資源在不同場域中產生新的應用，逐步形成共學、共創、共好的行動網絡。
「我們相信，從生命故事出發、引發思辨與共感的溫柔變革，能夠走得更遠。」透過紀錄片，邀請每個人在尋找自我的路上，學會擁抱獨一無二的自己，發揮善的影響力。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。