陳其邁提食安法修法四建議 要求食安管理上溯至原料進入製程前

中聯油品爆發第一級致癌物「苯駢芘」超標事件，凸顯食安法多項問題。高雄市長陳其邁表示，食安治理應在汙染原料進入製程與市場前就完成預警與阻斷，高市府建議中央與地方分級管理、建立常設且具獨立性的食品安全科學評估機制、強化業者查證與主動通報責任，以及保存紀錄提升為即時追溯及預警。

陳其邁強調，未來應由專業委員會負責科學判斷、中央負責跨區域統籌、地方負責現場執行、業者負責源頭查證與主動通報，再以第9條即時資訊平台支撐追查與決策。

市府昨邀學者專家及衛福部食品藥物管理署南區管理中心舉辦「食安事件專家諮詢會議」。陳其邁表示，從公共衛生及流行病學角度來看，化學性汙染往往涉及長期、累積暴露，食安治理應在汙染原料進入製程與市場前就完成預警與阻斷；即使平均風險偏低，也不能忽略兒童、高攝食者及其他敏感族群，均應納入風險管理考量。

衛生局指出，本次事件暴露出重大跨縣市事件的統籌、異常通報時點及即時追溯資訊等制度缺口。相較之下，歐盟對汙染物超過法定限量後的法律效果較明確，超標食品不得上市、不得再作為食品原料，也不得透過混合稀釋重新進入食品鏈。

高市府針對食安法第2條之1、第4條、第7條之1及第9條提出四項增修意見。第一，第2條之1建立風險分級管理，依業者規模、市占率、產品流通範圍及可能危害程度，決定中央或地方主責；重大或跨縣市事件由中央統籌，24小時內發布全國一致的管制產品、批號及處置原則，地方同步執行稽查、封存、下架及回收。

第二，第4條明確區分風險評估與行政處置。參考歐盟制度精神，建立常設且具獨立性的食品安全科學評估機制，負責風險程度、受影響族群及科學不確定性的判斷；食藥署及地方政府則依法執行管理，強化專業分工。

第三，第7條之1強化業者查證與主動通報責任。業者發現不符規定，或有合理理由懷疑可能不符合食品安全要求，即應停止相關製造、加工及販售，辦理回收並通報，不得以過去檢驗合格或等待複驗延後處置。

第四，第9條由「保存紀錄」提升為「即時追溯及預警」。中央應整合進口、製造、倉儲、檢驗、電子發票及下游銷售資料，對高風險原料及大型業者建立即時電子申報，使中央與地方能即時掌握原料來源、批號、製成產品及下游流向。

高市府表示，修法不是增加行政負擔，而是要讓風險資訊比問題產品更早到達主管機關，將食安管理從事後追溯提前為製程預警，讓有問題的原料在進入下一製程及市場以前，就能被發現、被通報、被阻斷。

高雄市長陳其邁主持高雄市食安事件專家諮詢會議。圖／高市衛生局提供