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打臉光州雙年展「機構說」…文化部秀鐵證反擊 堅守台灣館名義參展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部提出證明，國立台灣美術館提案清楚標示「Taiwan Pavilion」名稱。圖／文化部提供
文化部提出證明，國立台灣美術館提案清楚標示「Taiwan Pavilion」名稱。圖／文化部提供

光州雙年展基金會今日發布聲明指出，國立台灣美術館以機構參與者身分簽署展覽協議。對此文化部提出文件佐證，國立台灣美術館自提案內容、雙方書信往來，都清楚標示「Taiwan Pavilion」名稱。同時，由國美館代表台灣參展、提案，並且獲得主辦單位同意「Taiwan Pavilion」申請案及簽約，「這是雙方往返皆存在的事實」。

文化部表示，台灣仍將堅持以「Taiwan Pavilion」名義進入參展，不容有模糊空間。

光州雙年展基金會發出聲明，國美館於今年1月12日以國立台灣美術館「機構」身分與光州雙年展基金會簽訂展覽協議。文化部回應，事實上，國美館是在3月向光州雙年展基金會提出以「Taiwan Pavilion」為名的計畫案，在4月2日獲得主辦單位來信確認通過「Taiwan Pavilion」申請案，雙方並於4月23日完成契約簽訂。所有過程都有完整書信往來作為證明，所謂1月12日是主辦單位的誤植，至於強調國美館簽約就代表是機構館申請，更是一個不明確的解釋。

從日期的錯置到未經重新檢視雙方來往過程即發出錯誤聲明，文化部進一步從契約條款分析。文化部說明，在經過嚴謹地諮詢律師檢視契約條款後，律師認為，依據雙方簽訂契約書規定，「基金會將依據主辦機構提供資料製作第16屆光州雙年展出版物」，國美館自始至終所有展覽主題、內容等相關資料，皆清楚標示「Taiwan Pavilion」，光州雙年展基金會並無權任意更動「Taiwan Pavilion」之名。

再者，光州雙年展基金會於6月突然改稱台灣館為「NTMoFA Pavilion」後，亦曾向國美館提出所謂「機構館」與「國家館」的區別，國美館強烈表達始終是以國家名義「Taiwan Pavilion」提出申請及簽約，同時請基金會可提供相關規定，亦表達願意提供補件等，基金會自此提出「若以國家為展館名稱，須先取得大使館、文化部或等同政府機關授權」，國美館亦回應可以由文化部再次簽訂合約，但卻未獲正面回應。

律師亦提供法律意見說明，基金會所提以國家為展館名稱的簽約條件，即使說法成立，其目的應是在「非政府之機構欲以國家名義為之」時，自然應先取得政府授權，但是國美館是台灣「中央三級機關」，有組織法可憑，本來就代表國家，並無須所謂「政府機關授權」。

文化部強調，不論站在法律基礎，或是兼顧國際展覽慣例及雙方維繫友好合作關係立場上，台灣都善盡參展單位尊重主辦單位及相關規定的責任。據此，文化部在與外交部及參展藝術家密切溝通後，再次重申，仍將堅定的以「Taiwan Pavilion」參與光州雙年展這個充滿自由、民主印記的國際重要展會。

文化部表示，光州雙年展基金會6月擅自將「Taiwan Pavilion」更名後，不顧國美館及駐韓代表處一再表達抗議，持續未予正面回應，直至今日國際輿論發酵後才發出聲明。文化部表示，仍願意如光州雙年展基金會發出聲明所言，「基於事實」，以建設性及合作的方式，持續討論此案的推進。

文化部提出信件證明，4月2日獲得光州雙年展主辦單位來信確認通過「Taiwan Pavilion」申請案。圖／文化部提供
文化部提出信件證明，4月2日獲得光州雙年展主辦單位來信確認通過「Taiwan Pavilion」申請案。圖／文化部提供

文化部 美術館 文件

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