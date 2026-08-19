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影／國旗不能秀、登台也受阻 尼布恩合唱團瑞典遭打壓唱出台灣奪3金

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
尼布恩合唱團在第14屆世界合唱大賽贏得有伴奏民謠組、現代音樂組及混聲合唱組共3面金牌。圖／尼布恩合唱團提供
尼布恩合唱團在第14屆世界合唱大賽贏得有伴奏民謠組、現代音樂組及混聲合唱組共3面金牌。圖／尼布恩合唱團提供

布恩合唱團遠赴瑞典參加第14屆世界合唱大賽，擊敗各國隊伍，抱回3面金牌，今天合唱團返台，受天候影響，班機在高雄外海盤旋3圈，比原定時間晚了1個多小時降落，步出小港機場時，立委邱議瑩已在現場等候，送上鮮花給合唱團指揮、牙醫師陳俊志，現場歡呼聲不斷。

從六龜山城一路唱到瑞典，尼布恩合唱團這趟國際合唱賽事，挑戰不只來自舞台上的競爭，受政治因素影響，一度面臨無法上台困境，連國旗也不能展示。

最後團員換上象徵自身文化的族服，用布農族、大武壠族及客家歌謠告訴世界「我們來自台灣」，現場觀眾深受感動，也在第14屆世界合唱大賽贏得有伴奏民謠組、現代音樂組及混聲合唱組共3面金牌。

陳俊志表示，團隊將布農族、大武壠族及客家歌謠重新編曲，透過合唱形式重新詮釋，從選曲、編曲到一次次排練，團員把自己成長土地上的語言與旋律，轉化成跨越語言隔閡的音樂，最終在國際賽事獲得肯定。

「過程很辛苦，但大家都全力以赴。」陳俊志說，3面金牌固然令人振奮，更重要的是讓世界透過音樂，認識來自高雄山城的文化。

他也提到，從2018年開始出國比賽，就受到對岸不斷打壓，這次一度面臨上不了台，國旗也無法展示，團員決定換上族服登台，把來自高雄山城的布農族、大武壠族及客家歌謠重新編曲，以不同語言與旋律唱出土地故事。

陳俊志說，面對一路以來的限制，團隊唯一能做的，就是靠自己的「聲帶」，讓世界認識台灣，不只有一種方式，這也讓尼布恩的3面金牌，有了競賽之外的意義。

下午5時30分，尼布恩合唱入境後在機場大廳即興唱起原民歌謠，悠揚和聲吸引旅客停下腳步，從一度站不上舞台到抱回3面金牌，尼布恩用歌聲讓台灣被世界看見。

立委邱議瑩（右）到小港機場接機，迎接尼布恩合唱團歸國。圖／尼布恩合唱團提供
立委邱議瑩（右）到小港機場接機，迎接尼布恩合唱團歸國。圖／尼布恩合唱團提供

合唱團指揮、牙醫師陳俊志談到對岸打壓，但他們堅持不屈服。圖／尼布恩合唱團提供
合唱團指揮、牙醫師陳俊志談到對岸打壓，但他們堅持不屈服。圖／尼布恩合唱團提供

尼布恩合唱團遠赴瑞典參加第14屆世界合唱大賽，擊敗各國隊伍，抱回3面金牌。圖／尼布恩合唱團提供
尼布恩合唱團遠赴瑞典參加第14屆世界合唱大賽，擊敗各國隊伍，抱回3面金牌。圖／尼布恩合唱團提供

國旗 布恩 瑞典

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