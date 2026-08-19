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賴清德談淨零科技布局 打造具國際競爭力綠色永續解方

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
賴清德總統（前排中）晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」，並與台大校長陳文章（前排右二）、東元科技文教基金會董事長李世光（前排左二）等現場嘉賓合影。記者林伯東／攝影
賴清德總統（前排中）晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」，並與台大校長陳文章（前排右二）、東元科技文教基金會董事長李世光（前排左二）等現場嘉賓合影。記者林伯東／攝影

賴清德總統晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」，肯定青年以創新科技回應氣候挑戰，也提出政府去年提出2035年相較2005年，減量百分之38加減2的目標，展現台灣為全球永續轉型貢獻力量的決心。

賴清德指出，台灣具備半導體與資通訊產業的堅實優勢，足以發展出具國際競爭力的淨零技術。未來政府將持續推動科技創新、布局關鍵技術，攜手各界共同打造兼具競爭力與永續性的淨零解方。

賴清德也恭喜所有得獎團隊表示，你們的研究獲得評審肯定，這份榮耀來自長期投入、反覆實驗及團隊合作。也請大家再次用掌聲，恭喜所有得獎團隊。這項競賽的規模不斷成長，從2023年創辦時的10個國家、146支隊伍，到今年有20個國家、267支隊伍參加。無論是否獲獎，每一支團隊的努力都令人敬佩。各位以專業回應氣候挑戰，展現青年世代的責任感與行動力，也為淨零轉型提出具體方案。

賴清德總統晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」。記者林伯東／攝影
賴清德總統晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」。記者林伯東／攝影

賴清德總統晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」。記者林伯東／攝影
賴清德總統晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」。記者林伯東／攝影

淨零 賴清德 布局

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