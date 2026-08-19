賴清德談淨零科技布局 打造具國際競爭力綠色永續解方

臺灣經濟近年呈現愈來愈明顯的「K型發展」。一端是半導體與人工智慧帶動的高科技產業，在全球供應鏈占據關鍵位置，也形成外界所稱的「矽盾」；另一端，則是機械、模具、金屬加工等傳統製造業，在資金、人才與政策目光集中高科技之際，逐漸成為被忽略的「產業丘陵」。 問題是，臺灣真正的產業韌性，不能只靠一座護國神山。 以臺中為例，許多特定工廠從事機械加工、零組件、模具及金屬製造，規模未必龐大，也不直接生產晶片，卻深深嵌入全球製造業供應鏈。有些企業掌握特殊製程，有些具備少量多樣、快速交貨的彈性，甚至是國際大廠多年合作、難以替代的供應商。這些「隱形冠軍」若因外部衝擊大量退出，受影響的絕非單一企業，而是就業、地方經濟與完整供應鏈。 當前傳產首先面對的，是地緣政治已從新聞議題轉為企業每日的經營成本。美中競爭、關稅政策與供應鏈去風險化，使國際客戶從「中國＋1」進一步思考「臺灣＋1」。大企業或許有能力跨國設廠，但對資本有限的中小企業而言，一座海外工廠就是沉重投資，更涉及人才、管理與市場風險。 第二個困境則是經貿孤立。高科技產品受惠於資訊科技協定的關稅優惠，但工具機、金屬製品及零組件等傳統產品，往往直接面對自由貿易協

2026-08-19 14:00