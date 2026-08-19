強調文化力量無遠弗界 卓揆期盼「部部都是文化部、季季都是晴空季」

行政院長卓榮泰19日出席文化部「晴空季SKYWARD 2026」記者會時表示，「晴空季2026」自8月1日起至11月15日止，於「空總國家文化基地」展出，納入「台灣文化創意博覽會」、「終戰八十特展」及「We TAIWAN」大阪世博回台灣等重要文化活動，希望國人與國外旅客踴躍前往參觀，共同體驗策展人創意與台灣多元文化。卓院長強調，文化力量無遠弗界，行政院會全力支持文化部推動各項文化工作，也請文化界給予更多力量支持。

卓榮泰指出，「晴空季2026」展出地點「空總國家文化基地」前身為空軍總司令部，位在台北市的黃金地段，但過去一、二十年卻未能妥善運用空間，甚為可惜。2018年由文化部接手後，開始嘗試場域的創新與改變，惟囿於該地為國定古蹟之限制，因此許多建築物必須保留，僅能就零星空間進行規劃，所幸各策展人、主辦單位及參展團體，仍運用創意巧思，為空總注入新生命，雖然硬體不能大刀闊斧改造，但仍傳遞積極正向的文化思維。

卓榮泰表示，為連結空軍的歷史脈絡，文化部將空總打造為「文化機場」，舉辦「晴空季2026」，並將「台灣文化創意博覽會」、「終戰八十特展」、「We TAIWAN」大阪世博回台灣等重要文化活動串連起來。他鼓勵全台民眾，尤其是北部地區市民朋友把握機會，在11月15日展期結束前，踴躍前來參觀，體驗所有參展人的創意及台灣豐富的多元文化；同時也希望藉此活動，帶動台灣國際觀光，讓國外旅客感受「文化機場」的創新與創意，進一步欣賞來自不同國家、種族、語言的多元文化特色。

卓榮泰指出，另鑑於文化部今年度預算遭立法院大幅刪減，其中媒宣費4,738萬元更遭全數刪除，因此卓院長也請在場媒體協助多加宣傳及報導本次活動，藉以縫合文化界與社會大眾之間的距離，並盼行政、立法兩院能縮短對於憲法認知的差距，基於國家未來、國家安全及財政紀律，共商未來國家發展的正確方向。

最後，卓榮泰強調，文化力量無遠弗界，行政院會全力支持文化部下半年及2027年度所推動的各項文化工作。他常說「部部都是文化部」，今天則是「季季都是晴空季」，希望以此期勉各部會具備文化底蘊及思考，也期待文化界發揮力量給予文化部更多支持，持續將台灣的美好傳遞給全世界愛好文化的朋友們，展現台灣多元、美好的一面。