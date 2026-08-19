快訊

裝行李箱窒息亡…泰17歲少女慘遭殺害棄屍鐵軌 冷血凶嫌恐判死刑

下周沖繩旅遊注意！沙德爾颱風恐直撲日本 不排除這天後靠近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

強調文化力量無遠弗界 卓揆期盼「部部都是文化部、季季都是晴空季」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

行政院卓榮泰19日出席文化部「晴空季SKYWARD 2026」記者會時表示，「晴空季2026」自8月1日起至11月15日止，於「空總國家文化基地」展出，納入「台灣文化創意博覽會」、「終戰八十特展」及「We TAIWAN」大阪世博回台灣等重要文化活動，希望國人與國外旅客踴躍前往參觀，共同體驗策展人創意與台灣多元文化。卓院長強調，文化力量無遠弗界，行政院會全力支持文化部推動各項文化工作，也請文化界給予更多力量支持。

卓榮泰指出，「晴空季2026」展出地點「空總國家文化基地」前身為空軍總司令部，位在台北市的黃金地段，但過去一、二十年卻未能妥善運用空間，甚為可惜。2018年由文化部接手後，開始嘗試場域的創新與改變，惟囿於該地為國定古蹟之限制，因此許多建築物必須保留，僅能就零星空間進行規劃，所幸各策展人、主辦單位及參展團體，仍運用創意巧思，為空總注入新生命，雖然硬體不能大刀闊斧改造，但仍傳遞積極正向的文化思維。

卓榮泰表示，為連結空軍的歷史脈絡，文化部將空總打造為「文化機場」，舉辦「晴空季2026」，並將「台灣文化創意博覽會」、「終戰八十特展」、「We TAIWAN」大阪世博回台灣等重要文化活動串連起來。他鼓勵全台民眾，尤其是北部地區市民朋友把握機會，在11月15日展期結束前，踴躍前來參觀，體驗所有參展人的創意及台灣豐富的多元文化；同時也希望藉此活動，帶動台灣國際觀光，讓國外旅客感受「文化機場」的創新與創意，進一步欣賞來自不同國家、種族、語言的多元文化特色。

卓榮泰指出，另鑑於文化部今年度預算遭立法院大幅刪減，其中媒宣費4,738萬元更遭全數刪除，因此卓院長也請在場媒體協助多加宣傳及報導本次活動，藉以縫合文化界與社會大眾之間的距離，並盼行政、立法兩院能縮短對於憲法認知的差距，基於國家未來、國家安全及財政紀律，共商未來國家發展的正確方向。

最後，卓榮泰強調，文化力量無遠弗界，行政院會全力支持文化部下半年及2027年度所推動的各項文化工作。他常說「部部都是文化部」，今天則是「季季都是晴空季」，希望以此期勉各部會具備文化底蘊及思考，也期待文化界發揮力量給予文化部更多支持，持續將台灣的美好傳遞給全世界愛好文化的朋友們，展現台灣多元、美好的一面。

文化部 卓榮泰 行政院

延伸閱讀

影／出席「晴空季」活動 卓榮泰：盼縫合行政與立法兩院距離

隔空交火後拋橄欖枝 卓榮泰喊話：盼縫合行政與立法兩院距離

文化外交大使「a-We」回台灣 主題特展9月登場

光州雙年展電子文宣不見Taiwan 文化部抗議

相關新聞

讓產業丘陵成為山脈：傳產韌性就是臺灣的經濟安全

臺灣經濟近年呈現愈來愈明顯的「K型發展」。一端是半導體與人工智慧帶動的高科技產業，在全球供應鏈占據關鍵位置，也形成外界所稱的「矽盾」；另一端，則是機械、模具、金屬加工等傳統製造業，在資金、人才與政策目光集中高科技之際，逐漸成為被忽略的「產業丘陵」。 問題是，臺灣真正的產業韌性，不能只靠一座護國神山。 以臺中為例，許多特定工廠從事機械加工、零組件、模具及金屬製造，規模未必龐大，也不直接生產晶片，卻深深嵌入全球製造業供應鏈。有些企業掌握特殊製程，有些具備少量多樣、快速交貨的彈性，甚至是國際大廠多年合作、難以替代的供應商。這些「隱形冠軍」若因外部衝擊大量退出，受影響的絕非單一企業，而是就業、地方經濟與完整供應鏈。 當前傳產首先面對的，是地緣政治已從新聞議題轉為企業每日的經營成本。美中競爭、關稅政策與供應鏈去風險化，使國際客戶從「中國＋1」進一步思考「臺灣＋1」。大企業或許有能力跨國設廠，但對資本有限的中小企業而言，一座海外工廠就是沉重投資，更涉及人才、管理與市場風險。 第二個困境則是經貿孤立。高科技產品受惠於資訊科技協定的關稅優惠，但工具機、金屬製品及零組件等傳統產品，往往直接面對自由貿易協

NCC人事同意權公聽會 學者多點名中天案：最大問題是社會信任不足

行政院日前提出國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單，立法院交通委員會今辦人事同意權案公聽會，不少與會學者提及中天撤照案，認為被提名人應對此事明確表態，並指NCC問題是社會信任不足、裁罰標準不一等；也有學者認為，朝野應盡速讓審查回歸正軌，不然衝擊包括藍牙與射頻設備審驗、新聞頻道權利移轉、股權及營運計畫等逾700件民生案件。

川普一聲令下 美韓軍演確定提早6天收工

．韓聯社報導，南韓聯合參謀本部19日證實，韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」將提前至8月21日結束，第2階段反攻北韓南侵的演練與部分聯合野外機動訓練將取消。南韓媒體News1報導指，整體時程砍半，已經開始的聯演中途被喊卡是史無前例、極為罕見。

中央社宅縮水 張善政：桃園不懈怠、2030年萬戶目標不變

桃園人口持續成長，住宅需求同步攀升，市府從社會住宅、租賃、老宅修繕及可負擔住宅多管齊下，目標2030年社宅完工、可入住戶數達1萬戶。市長張善政今在市政會議表示，中央社宅政策近期受到關注，但桃園不會懈怠，目前已完工、動工或決標社宅合計突破1萬戶，有機會如期達成。

國共青年交流平台 國民黨受邀24至28日赴上海出席

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今宣布，兩岸有關青年組織將在上海共同舉辦「同心同行——兩岸青年交流季」上海站活動。國民黨今天表示，青年事務發展委員會受大陸有關方面邀請，將於8月24至28日出席兩岸青年交流季上海站活動。

封鎖小紅書後詐騙件數降80％ 劉世芳：很有可能再屏蔽1年

內政部去年12月4日依「詐欺犯罪危害防制條例」，對小紅書APP發布網際網路停止解析或限制接取的命令一年。內政部長劉世芳今表示，經過限制小紅書之後，詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，非常有成效；如今按照程序再寄掛號信，若仍不理會，「很有可能再屏蔽一年。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。