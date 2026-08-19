光州雙年展否認政治審查 文化部：韓方說法明顯有誤

韓國光州雙年展基金會今天發表聲明表示，國美館今年是以「機構參與者」身分簽署展覽協議，依規定以機構名稱標示展館，並否認涉及「政治審查」。文化部回應，韓方說法明顯有誤，台灣館6月突遭改名，所有過程有往返信件佐證。

光州雙年展基金會逕自將台灣館（Taiwan Pavilion）更名為國立台灣美術館（NTMoFA）爭議，光州雙年展基金會今天表示，光州雙年展將展館參與者分為「國家館」及「機構館」，希望以國家館身分參與者，須提交由相關大使館或文化部門出具的正式核准函。

基金會指出，國美館是以機構身分參與，並於今年1月12日以此身分與光州雙年展基金會簽署展覽協議，因此基金會依其機構名稱標示展館。

今年光州雙年展展館計畫共有16個國家館及11個機構參與，其中一個機構設置2個展館，共計28個展館。官方海報及宣傳資料則依參與類型，分別使用國家名稱或機構名稱。

針對近期媒體及社群平台出現「政治審查」相關說法，基金會表示，光州雙年展尊重所有自願參與展館的藝術創作自由及獨立運作，並未介入或審查展覽策劃及內容。

基金會主張，這次爭議並非涉及展覽內容或言論自由，而是源自參與者分類及命名慣例上的「行政差異」，若將此事描述為基金會進行審查，可能影響光州雙年展基金會，以及參與展館計畫的國家與機構聲譽。

文化部強調，韓方說法明顯有誤。國美館今年初以「Instance Dungeons: Gray Zone（無限副本：灰色地帶）」為主題，以Taiwan Pavilion向基金會提案，經審查程序，4月2日才獲主辦單位以正式信件通知提案獲准通過，雙方4月23日完成合約簽訂，雙方後續持續以Taiwan Pavilion名稱確認場地與執行細節等，所有過程有往返信件佐證。