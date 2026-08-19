菲移工簽證送件暴增 駐菲代表處：限量措施已解除

近日菲律賓籍移工簽證送件量暴增，駐菲代表處一度限縮受理件數引發關注。駐菲代表處今天說明，相關措施是因應雨災停班導致積案突然暴增的臨時性措施，限量情況現已解除。

台灣媒體報導，駐菲代表處17日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天250件，急需移工的台灣廠商擔憂影響未來人力調度及產能。

駐菲代表處官員今天向中央社說明，大馬尼拉地區11日颱風停班，加上領務大廳12日搬遷，造成移工簽證案件累積，13日仲介集中送件，數量暴增至450件，遠超過領務組處理能量。因此，14日暫請仲介調降送件數，以避免申請人久候及人潮擁塞，造成大樓其他租戶不便。

官員強調，代表處已透過加班及調度行政能量加速消化積案，目前相關情況緩解，已恢復以往不限量的方式受理，後續也將視情況協調仲介預告次日送件量，以進行適當人力調度，避免發生爆量因應不及。

今天截至上午10時30分，領務組簽證申請收件量已達305件。

菲律賓正值颱風季，官員表示，代表處並非在菲律賓政府宣布停班就一律停止收件，而是視實際天候及安全情況維持運作，在可能範圍內提供簽證及其他領務服務。

駐菲代表處說明，領務作業除考量行政能量，也須兼顧當地雇員及簽證申辦人的安全，並遵守菲律賓勞工法令；部分申辦人是從外省前來，在雨災及淹水情況下，代表處也必須避免發生民眾冒險辦理簽證的情況。

官員表示，近期菲籍移工赴台需求增加，反映台菲產業分工及經貿往來日益緊密。隨著台灣資訊通信、半導體及相關產業持續發展，加上台灣企業在菲律賓克拉克等地的投資，台灣對菲籍技術及製造勞工的需求也有所增加。

官員指出，菲籍勞工具備英文溝通能力，在台灣製造業具有一定優勢，在台人數從過去約15萬人增加至目前18萬至19萬人左右，顯示台菲產業合作及勞動力交流持續深化，駐菲代表處將盡最大努力提供相關服務。