NCC人事同意權公聽會 學者多點名中天案：最大問題是社會信任不足

行政院日前提出國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單，立法院交通委員會今辦人事同意權案公聽會，不少與會學者提及中天撤照案，認為被提名人應對此事明確表態，並指NCC問題是社會信任不足、裁罰標準不一等；也有學者認為，朝野應盡速讓審查回歸正軌，不然衝擊包括藍牙與射頻設備審驗、新聞頻道權利移轉、股權及營運計畫等逾700件民生案件。

行政院提名前台北市政府法務局長、現任長慧法律事務所主持律師袁秀慧為委員並為主委，提名國立中山大學行銷傳播管理研究所專任教授蕭蘋為委員並為副主委，其他委員提名人有王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木。

台北市立大學通識教育中心助理教授洪浦釗表示，立法院嚴格檢驗被提名人的專業與獨立性是憲政職責，但人事案長期停滯已衝擊射頻器材核准、執照核發及消保等人民權益，國會可以審查人事，但國家不能沒有監理，朝野應盡速讓審查回歸正軌。

台灣師範大學兼任教授林寬裕說，NCC在中天、鏡電視審查案引起這麼多爭議，就是因為過程、程序不透明，美國雖然也有管制媒體，但不致於有箝制自由的疑慮，台灣的新聞內容確實受到政治影響，對於自己從報禁、黨禁開放走過來的人，台灣雖有言論自由，但多元性有待建立。

世新大學教授溫偉群認為，NCC最大問題是社會信任不足，裁罰的標準如果不一，有些頻道違法是限期改善，有些是罰款或撤照；中天新聞因為播太多韓國瑜被罰，一個民主國家，如果因為政治人物曝光率而介入新聞室人事是個非常大的疑慮；此外，2024年卸任的兩位委員都提到政媒共生，這情況必須釐清。

世新大學傳播教授游梓翔表示，NCC提名人必須對中天撤照、網友模仿總統聲音，製造影片被司法追訴明確表態。他認為，獨立不是指沒黨派，而是能不能超越黨派，同樣問題換了政黨能不能超然面對，美國總統川普雖然每天在喊要關台，但迄今沒有撤銷媒體執照案例，

世新大學廣電系教授林承宇直言，NCC委員懸缺導致決策停擺，衝擊包括藍牙與射頻設備審驗、新聞頻道權利移轉、股權及營運計畫等逾700件民生案件。機關持續停擺比追求完人更可怕，國會雖有權審查人事，但不應讓機關陷入無限空轉。

此外，面對傳統媒體產製新聞長期遭大型網路平台無償使用，林承宇呼籲新委員須展現溝通能力，主動與數發部對接，推動新聞有價分潤制度落實。

東吳大學法律系兼任講師張錕盛認為，國會行使人事同意權應聚焦被提名人的專業與適任性，避免政治化審查磨耗難得的專業人才。至於中天撤照、鏡電視等爭議，獨立機關的核心在於排除政治干擾、依專業自主決策，立院審查應回歸對專業能力與客觀條件評鑑。

元智大學資管系教授周韻采則批評，行政院處理NCC人事案的方式不僅藐視國會，更藐視獨立機關職權，且檢視被提名人書面資料，對頻譜政策、低軌衛星、國際海纜及數位平台分潤等核心議題隻字未提，缺乏實質專業見解，被提名人不必是完人，但必須符合最低限度的誠信規範，才能重建NCC的社會信任。