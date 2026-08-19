司法院：案量暴增無法負荷 司法處於崩潰邊緣

司法院秘書長高金枝今天表示，司法處於崩潰邊緣，地方法院刑事第一審新收案件近5年來增長36.2%，可是法官、書記官人數僅增加3%、11%，無法負荷暴增的案件量，司法需要增加人力，但也要有效管理。

立法院司法及法制委員會今天審查朝野立委所提的「刑事訴訟法部分條文修正草案」等案，邀請司法院秘書長高金枝、法務部次長黃謀信等人列席報告，並備質詢。

國民黨立委翁曉玲在提案說明時指出，由於刑事案件數量持續增加，法院、法官及書記官承受相當沉重的案件負擔，她提案修正刑事訴訟法，以「明案速斷、疑案慎斷」為原則，從刑事程序分流、科技運用及簡化重複程序等三方面著手。

翁曉玲表示，包括要適度擴大簡式審判以及協商程序的適用範圍，同時草案也讓審判筆錄製作更為彈性，簡化當事人已實質知悉且同意的證據調查程序，修法目的不是犧牲程序保障，而是減少無實質必要的重複作業，把司法資源留給真正需要耗費時日調查的繁複案件。

高金枝在列席報告時指出，司法處於崩潰邊緣，地方法院刑事第一審新收案件自2021年至2025年，增長36.2%，可是法官、書記官人數僅增加3%、11%，無法負荷暴增近4成的案件量，司法需要增加人力，但也要有效管理。

高金枝表示，近年來大量集團性詐欺或洗錢等類型化、高重複性犯罪，已嚴重排擠司法資源的有效運用。例如地方法院刑事第一審新收案件數自2021年的40萬7425件，至2025年已大幅成長36.2%，達到55萬5058件。

高金枝指出，每位法官每月平均新收案件數由52件攀升31%，達到68.1件；特別是違反洗錢防制法的科刑人數自2020年的646人，暴增至2024年的1萬8943人，而加重詐欺案件的被告人次亦成長152.4%。

高金枝表示，但法官人數於2021年12月為2125人，至今年6月僅增為2182人，增加2.7%，而書記官人數於2021年12月為3173人，至今年6月僅增為3525人，增加11.1%，司法人力負擔量明顯捉襟見肘。