讓產業丘陵成為山脈：傳產韌性就是臺灣的經濟安全。 圖／AI生成，王鳳奎教授提供

臺灣經濟近年呈現愈來愈明顯的「K型發展」。一端是半導體與人工智慧帶動的高科技產業，在全球供應鏈占據關鍵位置，也形成外界所稱的「矽盾」；另一端，則是機械、模具、金屬加工等傳統製造業，在資金、人才與政策目光集中高科技之際，逐漸成為被忽略的「產業丘陵」。

問題是，臺灣真正的產業韌性，不能只靠一座護國神山。

以臺中為例，許多特定工廠從事機械加工、零組件、模具及金屬製造，規模未必龐大，也不直接生產晶片，卻深深嵌入全球製造業供應鏈。有些企業掌握特殊製程，有些具備少量多樣、快速交貨的彈性，甚至是國際大廠多年合作、難以替代的供應商。這些「隱形冠軍」若因外部衝擊大量退出，受影響的絕非單一企業，而是就業、地方經濟與完整供應鏈。

當前傳產首先面對的，是地緣政治已從新聞議題轉為企業每日的經營成本。美中競爭、關稅政策與供應鏈去風險化，使國際客戶從「中國＋1」進一步思考「臺灣＋1」。大企業或許有能力跨國設廠，但對資本有限的中小企業而言，一座海外工廠就是沉重投資，更涉及人才、管理與市場風險。

第二個困境則是經貿孤立。高科技產品受惠於資訊科技協定的關稅優惠，但工具機、金屬製品及零組件等傳統產品，往往直接面對自由貿易協定不足的劣勢。當日本、韓國企業可透過區域經貿協定降低關稅，臺灣業者即使技術相同、品質更佳，也可能因價格差距輸在起跑點。企業再努力，仍難完全抵銷制度性的競爭落差。

第三是能源與人才。臺灣能源高度仰賴進口，精密機械又是高度依賴穩定供電的產業，一旦發生能源供應中斷，影響將沿著產業聚落迅速擴散。另一方面，少子化、技職人才不足，加上年輕人偏好科技業，也使傳產技術傳承出現斷層。設備可以購買，老師傅數十年的經驗卻不是短期能夠複製。

然而，危機同時也是重新定位的機會。全球供應鏈正在尋找可信賴、非中系、具技術能力的合作夥伴，而臺灣企業長年累積的品質、誠信與交貨能力，正是一項重要資產。傳產若能進一步導入數位製造、自動化、人工智慧與製程管理，把經驗轉換為可複製的技術能力，就有機會從價格競爭走向價值競爭。

政府的角色，也應從管理者轉為「守護者」與「引路人」。

首先，應建立更貼近中小企業需求的地緣政治風險預警機制，將關稅、出口管制、經貿協定及供應鏈變化轉譯成企業可以採取行動的資訊，並運用AI協助進行情境推演。其次，應鼓勵傳產跨入航太、醫療、半導體設備及國防等高門檻市場，透過技術升級建立護城河。川湖從家具滑軌跨入伺服器與精密滑軌，就是傳統能力重新找到高附加價值市場的典型例子。

在全球布局方面，政府可協助國內工廠與海外臺商媒合，在東南亞、美洲建立生產或後勤備援據點，滿足客戶「臺灣＋1」需求，同時將研發、技術與決策中心留在臺灣。能源政策也應納入產業韌性思維，對微電網、儲能及自主能源設備提供誘因，使關鍵製程在突發事件下仍保有基本運作能力。

更重要的是，特定工廠不該只被視為違章管理的歷史包袱。只要完成合法化、改善消防、環境與勞動條件，其中許多企業其實是臺灣經濟安全不可忽視的策略資產。政府甚至可進一步整合品質、資安、低碳與可信賴供應鏈認證，建立具有國際辨識度的MIT信任品牌。

臺灣需要半導體這座高山，但國家的韌性不能只押注一座山。真正穩固的產業結構，是讓散布各地的機械、模具、金屬加工與零組件業者，都能成為承受衝擊、支撐就業、連結世界的產業山脈。當高科技與傳統製造能夠彼此支撐，臺灣才有更厚實的經濟底盤，也才有面對下一場全球變局的安全縱深。