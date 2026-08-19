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中央社宅縮水 張善政：桃園不懈怠、2030年萬戶目標不變

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議表示，中央社宅政策近期受到關注，但桃園不會懈怠，目前已完工、動工或決標社宅合計突破1萬戶，有機會在2030年如期達成目標。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議表示，中央社宅政策近期受到關注，但桃園不會懈怠，目前已完工、動工或決標社宅合計突破1萬戶，有機會在2030年如期達成目標。記者朱冠諭／攝影

桃園人口持續成長，住宅需求同步攀升，市府從社會住宅、租賃、老宅修繕及可負擔住宅多管齊下，目標2030年社宅完工、可入住戶數達1萬戶。市長張善政今在市政會議表示，中央社宅政策近期受到關注，但桃園不會懈怠，目前已完工、動工或決標社宅合計突破1萬戶，有機會如期達成。

市府統計，桃園近10年人口增加約23萬人，戶數增加逾20萬戶，預估2040年人口將達250萬人。隨重大開發及軌道建設帶動人口移入，目前桃園自有住宅比例91.52%、租賃住宅比例7.49%，房價所得比已超過8倍。

張善政表示，桃園期待中央依照居住正義理念持續推進，但無論中央政策如何調整，市府都不會懈怠。近期大園大興段及觀音草漯段兩處社宅分別完成決標，其中大興段規畫970戶、草漯段超過120戶，納入後桃園目前已完工、著手興建或完成發包決標的社宅已超過1萬戶。

張善政說，市府先前承諾2030年完工、可入住社宅達1萬戶，如今手上已推動的案件數量已達標，距2030年還有數年施工期，應有充裕時間完成。

都發局表示，桃園目前共規畫66處、近2萬戶社宅，並導入公托、幼兒園、長照機構、親子館、圖書館、市民活動中心及社福據點等服務。租賃政策方面，今年中央擴大租金補貼桃園核定10萬9830戶，居六都第二；第4期包租代管中央與地方合計媒合3萬6480戶，居六都第一，第5期市府再自籌約1.44億元，規畫5000戶。

既有住宅方面，市府推動老宅延壽、微型修繕及公寓大廈共用部分修繕，今年編列老宅延壽8000萬元，預估協助70棟；微型修繕規畫3年投入1億元、改善1000棟。針對收入超過社宅及補貼門檻、卻難以負擔市場房價的「夾心階層」，市府推動可負擔住宅，以中產婚育家庭為主要對象，採低於市價出售、提供永久居住權，並朝去商品化、杜絕炒作方向設計。

都發局指出，可負擔住宅自治條例目前仍由中央審議，未來基地將以鄰近大眾運輸場站、生活機能便利地區為主，相關銷售所得也規畫投入社宅用地、工程、營運及修繕，建立可持續運作的住宅政策財務機制。

張善政 社宅 中央社

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